मोतिहारी में अपराधियों के बीच ताबड़-तोड़ चली गोलियां, दो की मौत

मोतिहारी पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. अभी तक की जांच में पता चला है कि धनंजय गिरी और सनोवर खान के बीच लंबे समय से आपसी दुश्मनी चल रही थी.

मोतिहारी में अपराधियों के बीच ताबड़-तोड़ चली गोलियां, दो की मौत
मोतिहारी में दो गुटों के बीच चली गोलियां
  • मोतिहारी के संग्रामपुर थाना इलाके में दो गुटों के बीच गोलीबारी में दो अपराधी मारे गए हैं।
  • मृतकों की पहचान गुड्डू यादव और धनंजय गिरी के रूप में की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
  • धनंजय गिरी और सनोवर खान के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी जो खूनी संघर्ष में बदली।
मोतिहारी:

बिहार के मोतिहारी में दो गुटों के बीच के बीच ताबड़-तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया है. दोनों गुटों की भिड़ंत में दो अपराधियों के मारे जाने की खबर है. घटना मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना इलाके की है. पुलिस ने मृतकों की पहचान गुड्डू यादव और धनंजय गिरी के रूप में की गई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार धनंजय गिरी और सनोवर खान के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. गुरुवार को इन दोनों गुटों के बीच आपसी संघर्ष खूनी संघर्ष में बदल गया. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सनोवर खान ने धनंजय गिरी को फोन कर मुलाकात के बहाने बुलाया था.धनंजय अपने साथी गुड्डू यादव के साथ पहुंचा, जहां पहले से घात लगाए बैठे सनोवर और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. जिसमें गुड्डू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धनंजय गिरी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

वहीं, मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसडीपीओ अरेराज के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की है. रातभर डीएसपी रवि कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया।बता दे कि सनोवर खान पर मोतिहारी पुलिस ने पहले से ही 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है. (पंकज कुमार की रिपोर्ट)

Firing In Motihari, Motihari Police
