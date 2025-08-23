तेजस्वी यादव पर दो राज्यों में FIR, बोले – “जुमला बोलना भी गुनाह हो गया है”

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शनिवार को दो अलग-अलग राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई. मामला उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखी टिप्पणी की थी. BJP विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई. आरोप है कि तेजस्वी ने एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को “जुमला” कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की. पुलिस ने IPC की धाराएं 196 (समूहों के बीच दुश्मनी), 356 (मानहानि), 352 (जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान) के तहत केस दर्ज किया है. वहीं यूपी में BJP नगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर एक और FIR दर्ज हुई. इस बार मामला उस पोस्ट का है, जिसमें तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी को “Vote Thief” (वोट चोर) बताया था. यहां FIR IPC की धाराओं 353(2) और 197(1)(A) के तहत की गई है.

तेजस्वी यादव ने कहा, “एफआईआर से कौन डरता है? अब क्या जुमला बोलना भी अपराध है? हमें सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता.” यादव ने साफ किया कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और वे इसे करते रहेंगे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर दर्ज मामले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होते रहती हैं. समर्थक कभी-कभी इस तरह की कार्रवाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री फोन करके किसी पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं. तेजस्वी यादव पर हुए एफआईआर पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और मजबूती से राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं और इस तरह के हमले से वह और मजबूत होते हैं.

तेजस्वी यादव पर हुए एफआईआर पर राजद के सांसद मनोज झा ने कहा है कि जुमला जी पर ट्वीट करना क्या गलत है? अमित शाह ने एक बार खुद कहा था कि 15 लाख और रोजगार की बात करना जुमला है. तब उन पर भी मुकदमा होना चाहिए. बिहार में भाजपा वोट चोरी की तैयारी में है और तेजस्वी की यात्रा में आई भीड़ को देखकर बीजेपी घबरा चुकी है. महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है. इस वजह से बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है.