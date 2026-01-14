बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघरा गांव में रविवार देर रात आयुष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद आयुष की पत्नी तनु कुमारी ने अपने मायके वालों पर हत्या का आरोप लगाया था. इस मामले में युवती के पिता और मामा को गिरफ्तार किया गया है और अन्‍य आरोपियों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के बनघरा गांव में आयुष कुमार की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. आयुष कुमार की पत्‍नी तनु कुमारी ने अपने मायके वालों पर हत्या का आरोप लगाया था. साथ ही तनु कुमारी ने बताया कि उसने अपने ही गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग के बाद शादी रचा ली थी, जिसके कारण उसके परिजन खफा चल रहे थे. यही कारण था कि उन्‍होंने पति की हत्या कर दी गई है.

पिता प्रेम कुमार और मामा अभिषेक कुमार गिरफ्तार

डीसीपी ईस्ट अजय वत्स ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवती के पिता प्रेम कुमार और मामा अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है.

अन्‍य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज

उन्‍होंने बताया कि पुलिस जांच में यह बातें सामने आई है कि युवती तनु कुमारी अपने रिश्‍ते के चाचा के साथ तकरीबन डेढ़ वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के बाद शादी रचा ली थी और अपने ही गांव में रह रही थी. इसके चलते युवती के परिजन काफी नाराज थे. इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया. उन्‍होंने कहा कि अन्‍य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.