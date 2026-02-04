मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज हत्या, पत्नी के प्रेमी ने पति को बीच सड़क चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा

मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में देर शाम पान दुकानदार की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई है.पत्नी के आशिक पर हत्या करने का आरोप लग रहा है. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड की है और मृतक की पहचान पान दुकानदार मनोज कुमार के रुप में हुई है.

बताया जा रहा है नगर थाना क्षेत्र के माखन साह चौक के पास पान की दुकान चलाने वाले मनोज कुमार पर देर शाम गोला रोड के समीप चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई और इस हत्या को अंजाम देने का आरोप मृतक की पत्नी के आशिक पर लगा है.

मृतक मनोज की मां का आरोप

मृतक मनोज की मां मुन्नी देवी का आरोप है कि उनकी बहू का आचरण ठीक नहीं है और उसके बहु का एक दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका फोटो वायरल हो गया था. इसी बात को लेकर उसका बेटा मनोज और उसकी बहू से झगड़ा हुआ.इसी बीच उसके बहु के आशिक पिंटू का फोन आया और उसका बेटा मनोज निकल गया. उसकी बहु के आशिक पिंटू ने उसके बेटे की चाकू मारकर कर हत्या कर दी है.

पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और परिजनों का बयान लिया जा रहा है. जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ में करवाई की जाएगी.