EXIT POLL की भविष्यवाणी: बिहार में कौन बड़े नेता हार-जीत रहे हैं, देखिए लिस्ट

- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है
- पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 140 से 167 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है
- तेजस्वी यादव को राघोपुर सीट से जीतते हुए सभी प्रमुख एग्जिट पोल में दिखाया गया है
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं और तस्वीर साफ दिख रही है. लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों के मुताबिक, इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 140 से 167 सीटों तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) 70 से 100 सीटों के बीच सिमटता दिख रहा है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0 से 5 सीटों का अनुमान है. इन नतीजों ने नीतीश कुमार की सत्ता वापसी के संकेत दिए हैं, वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है.रिकॉर्ड 67% वोटिंग के बाद आए ये एग्जिट पोल बताते हैं कि बिहार की जनता ने बदलाव नहीं, बल्कि स्थिरता को चुना है. अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर हैं, जब असली नतीजे आएंगे.
आइए जानते हैं दिग्गज नेताओं को लेकर एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया गया है
- विजय कुमार सिन्हा: डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं. मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस से है.
- विजेंद्र प्रसाद यादव: ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से लगातार सुपौल सीट से चुनाव जीत रहे हैं. दैनिक भास्कर की रिपोर्टर्स पोल में उनके जीत के दावे किए गए हैं.
- तेजप्रताप - न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार तेजप्रताप यादव चुनाव हार सकते हैं. हालांकि कुछ एग्जिट पोल में उनके जीत का भी अनुमान लगाया गया है.
- सम्राट चौधरी: बिहार के डिप्टी CM और BJP नेता सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से चुनाव जीत सकते हैं. दैनिक भास्कर की रिपोर्टर्स पोल में उनकी जीत की संभावना जताई गयी है.
- अनंत सिंह - JVC Exit Poll 2025 के अनुसार बाहुबली अनंत सिंह आगे दिख रहे हैं। उनके सामने आरजेडी की ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं. वीणा देवी चुनाव हार सकती है.
- तेजस्वी यादव - तमाम एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव जीतता हुआ दिखाया गया है. कई एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव के बड़े अंतर से जीत का दावा किया गया है.
- मैथिली ठाकुर - JVC Exit Poll 2025 के अनुसार अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं.मैथिली के खिलाफ महागठबंधन ने विनोद मिश्र और जन सुराज ने विप्लव झा को मैदान में उतारा है.
- मनीष कश्यप - एआई पॉलिटिक्स की तरफ से जारी एग्जिट पोल के अनुसार मनीष काश्यप चुनाव हार रहे हैं. इस सर्वे में चंपारण में एनडीए के शानदार प्रदर्शन की संभावना जताई गई है.
