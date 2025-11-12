EXIT POLL की भविष्यवाणी: बिहार में कौन बड़े नेता हार-जीत रहे हैं, देखिए लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं और तस्वीर साफ दिख रही है. लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों के मुताबिक, इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 140 से 167 सीटों तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) 70 से 100 सीटों के बीच सिमटता दिख रहा है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0 से 5 सीटों का अनुमान है. इन नतीजों ने नीतीश कुमार की सत्ता वापसी के संकेत दिए हैं, वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है.रिकॉर्ड 67% वोटिंग के बाद आए ये एग्जिट पोल बताते हैं कि बिहार की जनता ने बदलाव नहीं, बल्कि स्थिरता को चुना है. अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर हैं, जब असली नतीजे आएंगे.

आइए जानते हैं दिग्गज नेताओं को लेकर एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया गया है