चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है. आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

टेक्स्ट से इमेज पीडीएफ: क्या बिहार में चुनाव आयोग ने बदल दिया ड्राफ्ट मतदाता सूची का फॉर्मेट?
  • EC ने मतदाता सेवा पोर्टल पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का फॉर्मेट टेक्स्ट-बेस्ड से इमेज-बेस्ड पीडीएफ में बदल दिया है
  • नई इमेज-बेस्ड फाइल में कीवर्ड सर्च का विकल्प समाप्त हो गया है जिससे नाम या जानकारी ढूंढ़ना मुश्किल हो गया है
  • चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है
पटना:

बिहार में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची का नया फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. मतदाता सेवा पोर्टल से डाउनलोड हो रही ड्राफ्ट सूची की फाइल अब पहले से अलग है. 1 अगस्त को यह फाइल टेक्स्ट-बेस्ड पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह इमेज-बेस्ड पीडीएफ में बदल गई है. यानी पूरी फाइल स्कैन की हुई इमेज के रूप में है.

हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है. आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है. संबंधित निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ) द्वारा दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद इसमें बदलाव किए जाएंगे। मसौदा मतदाता सूची voters.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है.

बदलाव को लेकर क्या है दावा?

दावा किया जा रहा है कि बदलाव के चलते मतदाता सूची में किसी नाम या अन्य जानकारी को कीवर्ड के सहारे खोजना अब लगभग असंभव हो गया है. पहले टेक्स्ट-बेस्ड फाइल में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके आसानी से कोई भी नाम या डिटेल ढूंढ़ी जा सकती थी, लेकिन नई इमेज-बेस्ड फाइल में यह सुविधा समाप्त हो गई है.

फॉर्मेट बदलने के साथ-साथ फाइल का साइज भी काफी बढ़ गया है. एनडीटीवी के पास एक ही बूथ की 1 अगस्त को डाउनलोड की गई फाइल और मौजूदा तारीख में डाउनलोड की गई फाइल, दोनों मौजूद हैं. तुलना से पता चलता है कि मौजूदा फाइल पहले की तुलना में 5 गुना बड़ी है.  उदाहरण के तौर पर, गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 354 की 1 अगस्त को डाउनलोड की गई फाइल का साइज 938 KB था, जबकि अब उसी बूथ की फाइल 4870 KB की हो गई है. इससे साफ है कि फाइल का फॉर्मेट बदला गया है और नई फाइल अपलोड की गई है. 

जानकारों का कहना है कि इमेज-बेस्ड फॉर्मेट से डेटा एक्सेस और एनालिसिस की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी.  इससे पारदर्शिता और आसान पब्लिक एक्सेस पर असर पड़ सकता है. 

