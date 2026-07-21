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मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मशार, पहले बुजुर्ग होटल कर्मी को जमकर पीटा, फिर चटवाया थूक

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग होटल कर्मी के साथ कथित तौर पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है.

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मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मशार, पहले बुजुर्ग होटल कर्मी को जमकर पीटा, फिर चटवाया थूक
बिहार में शर्मनाक वारदात
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बिहार के मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ युवकों ने ड्यूटी कर अपने घर जा रहे एक होटल कर्मी को ट्रक से उतार सरेआम उसकी जमकर पिटाई की. जब पीटने से भी युवक का मन नहीं भरा तो उस बुजुर्ग से थूक भी चटवाया. इस घटना का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वहं पिटाई से घायल बुजुर्ग का मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवकों के द्वारा पहले एक ट्रक से बुजुर्ग को उतारा गया और फिर उसे होटल ले जाकर डंडे से जमकर पिटाई की गई. इस दौरान बुजुर्ग रहम की भीख मांगता रहा लेकिन आरोपियों को बुजुर्ग पर दया तक नहीं आई. जब मारपीट से आरोपियों का मन नहीं भरा को उसने बुजुर्ग से थूक चटवाया. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने दर्ज की FIR

बताया जा रहा है कि जिस युवक के द्वारा पिटाई की जा रही है वह मूल रूप से करजा थाना क्षेत्र के नवादा गांव का है. आरोपी का नाम देवेंद्र राय है जो अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर जैतपुर थाना क्षेत्र के एक लाइन होटल में काम करता है. वहीं पूरे मामले को लेकर सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर द्वारा बताया गया है की मामला संज्ञान में आया है FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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