विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार: दो मतदाता सूची मामले में सांसद वीणा देवी और उनके पति को चुनाव आयोग का नोटिस

यह कार्रवाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा देर रात लगाए गए आरोपों के बाद हुई जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा था. अब आयोग ने दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार: दो मतदाता सूची मामले में सांसद वीणा देवी और उनके पति को चुनाव आयोग का नोटिस
(फाइल फोटो)
  • चुनाव आयोग ने वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह को मतदाता सूची में दो बार नाम दर्ज होने पर नोटिस जारी किया
  • नोटिस में दोनों से 16 अगस्त 2025 तक अपना जवाब देने को कहा गया है
  • दिनेश प्रसाद सिंह का नाम साहेबगंज और मुजफ्फरपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में पाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

चुनाव आयोग ने लोजपा रामविलास की सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि कैसे उनके नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हुए हैं. दोनों को 16 अगस्त 2025, अपराह्न 5 बजे तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रारूप निर्वाचक सूची में दिनेश प्रसाद सिंह का नाम 98-साहेबगंज विधानसभा के बूथ 325 (EPIC नं. UTO1134527) और 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा के बूथ 371 (EPIC नं. REM0933267) दोनों में पाया गया है.

इसी तरह, सांसद वीणा देवी का नाम 98-साहेबगंज विधानसभा के बूथ 325 (EPIC नं. UTO1134543) और 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा के बूथ 371 (EPIC नं. GSB1037894) में दर्ज है.

यह कार्रवाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा देर रात लगाए गए आरोपों के बाद हुई जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा था. अब आयोग ने दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की है. (इनपुट - सचिन)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
EC Notice Veena Devi, Dinesh Prasad Singh Notice, LJP Ramvilas MP, Duplicate Voter List Bihar, Muzaffarpur Assembly Voter List
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com