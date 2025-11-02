विज्ञापन
दुलारचंद यादव हत्याकांड : अनंत सिंह की गिरफ्तार पर पटना के DM और SSP ने क्या-क्या बताया?
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. अनंत सिंह, जो इस समय सत्तारूढ़ जदयू (JDU) के प्रत्याशी हैं, की गिरफ्तारी ने मोकामा समेत पूरे राज्य की चुनावी राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है. पुलिस ने अनंत सिंह को बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया. इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पटना के एसएसपी (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी है.

पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के दो समूहों के बीच झड़प हुई. पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद एक शव बरामद किया गया. मृतक, दुलारचंद यादव, उम्र 75 वर्ष, उस गांव के निवासी थे जहां यह झड़प हुई थी. दोनों पक्षों ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. सबूतों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था और यह एक गंभीर मामला है. यह पाया गया कि यह सब उम्मीदवार अनंत सिंह की उपस्थिति में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं. अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है. तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी.

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, 'हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी. सीआईडी ​​ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. दोनों समूहों के लोगों को पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हत्या के तीनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.'

एसएसपी पटना, कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि हम जल्द से जल्द अदालत से उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और अपनी जांच शुरू करेंगे. हम उसकी न्यायिक हिरासत पाने की कोशिश करेंगे.

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि मृतक (दुलारचंद यादव) के पैर में गोली लगी थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी हत्या की गई है. गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में एक प्रवेश घाव और एक निकास घाव दिखाया गया है.

पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, 'मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है. हमने मामले में कई कार्रवाई की है. आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमने 100% हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं. सभी वैध हथियार जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक चेकिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. सीएपीएफ भी जांच करेगी. पटना से सबसे ज्यादा जब्ती की गई है. पर्याप्त सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है. वे पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं. अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है.'

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा, 'घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है. हम पिछले 48 घंटों से दिन-रात कैंप कर रहे हैं. स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है. चूंकि यह चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए हमने हर पहलू से इसकी गहन जांच की. इसमें शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमने उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.

