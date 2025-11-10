बिहार चुनावः दरभंगा के बहादुरपुर में बंपर वोटिंग, क्या बदलेगा समीकरण?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के दौरान दरभंगा की बहादुरपुर सीट पर भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस जिले की यह एकमात्र ऐसी सीट है जहां 70 फीसद से अधिक मत डाले गए. कुल 70.32 फीसद वोट के साथ, इस बार साल 2020 के मुकाबले 10.98 फीसद अधिक वोट डाले गए. 2020 में यहां 59.34% तो 2015 में 57.92% वोट डाले गए थे. दरभंगा जिले के दक्षिणी हिस्से में स्थित बहादुरपुर विधानसभा सीट भी बिहार की राजनीति में अहम मानी जाती है.

2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इस सीट का गठन हुआ और 2010 में इस सीट पर पहला विधानसभा चुनाव आयोजित हुआ. बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंडों से मिलकर बनी यह सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2008 के बाद से यहां 2010, 2015 और 2020 में तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. यहां हर बार चुनावी समीकरणों में बदलाव देखने को मिलता है.

2010 से 2020 तक जेडीयू कैंडिडेट जीते, पर गठबंधन के साझेदार बदलते रहे

बहादुरपुर सीट पर 2010 में हुए पहले चुनाव में जेडीयू के मदन साहनी ने आरजेडी के भोला यादव को मात देकर कब्जा जमाया. 2015 के चुनाव में जेडीयू-आरजेडी गठबंधन के चलते समीकरण बदले और भोला यादव ने बीजेपी उम्मीदवार हरी साहनी को हराया. इसके बाद 2020 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरते हुए फिर से बाजी मारी और मदन साहनी ने आरजेडी के रमेश चौधरी को शिकस्त दी.

दरभंगा शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे बहादुरपुर की राज्य की राजधानी पटना से दूरी करीब 140 किलोमीटर है. इसके आसपास के इलाकों में मनीगाछी, लहेरियासराय और समस्तीपुर शामिल हैं. इन कस्बों से बहादुरपुर का सीधा संपर्क है. बहादुरपुर रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, हालांकि उद्योगों की कमी और विकास न होने की वजह से यहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि आधारित ही है.

बहादुरपुर की भूमि पर धान, गेहूं, मक्का और दालों की खेती प्रमुखता से की जाती है. हालांकि युवाओं का रोजगार और अन्य अवसरों के लिए बड़े शहरों, महानगरों में पलायन जारी है. बहादुरपुर से करीब 33 किलोमीटर पूर्व में कमला नदी बहती है.

चुनाव आयोग के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की कुल अनुमानित जनसंख्या 5,24,087 है, जिनमें 2,75,219 पुरुष और 2,48,868 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, मतदाताओं की संख्या 311991 है. इनमें 165032 पुरुष और 146947 महिलाएं तो 12 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं. बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी इस इन आंकड़ों से यह साफ है कि महिला मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं.