हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा... अपने परिवार के लिए कुछ नहीं.. बिहार के नाम नीतीश के संदेश का मतलब समझिए

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश दिया है. इस संदेश में सीएम नीतीश ने बिहार की जनता से अपील की है कि वह एक बार फिर उन्‍हें राज्‍य की सत्‍ता सौंपें, क्‍योंकि उन्‍होंने प्रदेश में बहुत काम किया है. वह आगे भी ऐसे ही बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाते रहेंगे. सीएम नीतीश ने कहा- प्रिय प्रदेशवासियो, आइए मिलकर बनाएं नया बिहार.

नीतीश कुमार ने कहा, 'जिस स्थिति में हमें बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था. तब से हमने दिन-रात काम कर आपकी सेवा की है. पहले कानून-व्‍यवस्‍था की स्थिति बेहद खराब थी. सबसे पहले हमने इसमें सुधार किया. महिलाओं को लेकर पिछले सरकारों ने कोई काम नहीं किया. लेकिन हमने महिलाओं को इतना सशक्‍त बतन दिया है कि वह अपने परिवार का सहारा बन रही हैं.'

नीतीश कुमार ने कहा, ' हमने शुरुआत से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है. फिर चाहे मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, अपर कास्‍ट ही क्‍यों न हो. हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया. पूरा ध्‍यान बिहार के लोगों पर रहा. बिहार के लोगों को अब बिहारी कहलाने में अपमान महसूस नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम बिहार का बेहतर विकास कर पाए हैं. हमें अगर फिर मौका मिलता है, तो हम मिलकर एक नए बिहार का निर्माण कर सकते हैं.'