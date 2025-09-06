विज्ञापन
एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही CM नीतीश ने राजपुर सीट से उम्‍मीदवार का कर दिया ऐलान!

बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया है. बक्सर की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपुर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया. सभा में मौजूद लोगों से उन्होंने पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को जिताने की अपील की.

  • बिहार के CM नीतीश कुमार ने बक्सर की रैली में राजपुर विधानसभा सीट से संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित किया है.
  • मुख्यमंत्री ने संतोष निराला को जिताने की अपील करते हुए आगामी चुनाव में जनता से समर्थन मांगा है.
  • राजपुर सीट वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे में है, जहां पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी.
बक्सर:

Bihar Election: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. बक्सर की एक चुनावी रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री संतोष निराला को जिताने की अपील कर, बता दिया कि वह राजपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं.  

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बक्सर की रैली में कहा, 'कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, हम आपसे आग्रह करेंगे. ध्यान दीजिएगा, इन्हें (संतोष निराला) जिताइयेगा ना.' बता दें कि एनडीए में फिलहाल सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि कौन-सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी. लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर दी है. 

बक्सर की राजपुर विधानसभा क्षेत्र पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है. पिछले चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने 67871 वोट पाए थे, उन्होंने जदयू के संतोष कुमार निराला को 21204 वोट के अंतर से हराया था. बक्सर की सुरक्षित सीट पर बसपा का भी दबदबा रहता है. 2000 के चुनाव में यहां बसपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. 2020 के चुनाव में भी बसपा के संजय राम को 43 हजार 836 वोट मिले थे. 

संतोष निराला इस सीट से 2010 और 2015 में चुनाव जीत चुके हैं. पार्टी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था. वे नीतीश कुमार की गुड बुक में हैं. 2020 में जब वे चुनाव हारे तो बाद में उन्हें महादलित आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था. इन दिनों वे फिर से राजपुर में सक्रिय थे, 'सुशासन की सरकार, आपके द्वार अभियान' चला रहे थे. एनडीए में फिलहाल सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, न ही यह साफ हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी. उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्याशी को जिताने की अपील कर दी है.

