विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार के बांका में पुलिस और बालू माफियाओं के बीच भिड़ंत, गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल

झड़प के दौरान बालू माफिया ईंटों और पत्थरों से पुलिस पर हमला करते नजर आए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही, पुलिस द्वारा अवैध बालू लदे वाहनों को खदेड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार के बांका में पुलिस और बालू माफियाओं के बीच भिड़ंत, गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल
बांका:

बिहार के बांका जिले में अवैध बालू खनन की सूचना पर पहुंची झाझा पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मंगलवार को भिड़ंत हो गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. गोली लगने से पेसराहा निवासी पिंटू यादव घायल हो गया, जिसे कटोरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद देवघर रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही बेलहर एसडीपीओ राजकिशोर कुमार अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि झाझा और सुईया थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित पेसराहा भूसी घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी. इस दौरान बालू माफियाओं ने ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस पर हमला कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी, जिससे पिंटू यादव घायल हो गया.

इस झड़प के दौरान बालू माफिया ईंटों और पत्थरों से पुलिस पर हमला करते नजर आए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही, पुलिस द्वारा अवैध बालू लदे वाहनों को खदेड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. झड़प के बाद आरोपी भागते हुए बांका जिले के सुईया थाना क्षेत्र में घुस गए. फिलहाल, आगे की कार्रवाई सुईया पुलिस द्वारा की जा रही है. एसडीपीओ ने बताया कि झाझा पुलिस इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज करा रही है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 दीपक कुमार के इनपुट के साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Banka News, Illegal Sand Mining, Clash With Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com