NDA के चुनावी मंच पर चिराग ने छुए CM नीतीश के पैर, मिला आशीर्वाद

Sanastipur NDA Rally: समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली थी और ऐसे में चिराग पासवान ने भाषण नहीं दिया. चिराग के भाषण न देने की वजह सामने आ गई है.

NDA के चुनावी मंच पर चिराग ने छुए CM नीतीश के पैर, मिला आशीर्वाद
चिराग पासवान और सीएम नीतीश के बीच गर्मजोशी.
  • समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली के मंच पर CM नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खास रिश्ता देखा गया.
  • चिराग पासवान ने मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. दोनों ने हंसकर बातचीत भी की.
  • NDA की चुनावी रैली में चिराग पासवान ने भाषण नहीं दिया क्योंकि उनका गला बैठा हुआ था.
समस्तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली के मंच पर सीएम नीतीश और चिराग पासवान के बीच बहुत ही गर्मजोशी भरा रिश्ता देखने को मिला. इस दौरान चिराग पासवान ने चुनावी रैली के मंच पर सीएम नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीएम नीतीश मंच पर बैठे हैं. तभी सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता उनके पास आते हैं. इस बीच चिराग भी वहां पहुंचे और झुककर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के पैर छू लिए.

चिराग को मिला सीएम नीतीश का आशीर्वाद

इस दौरान नीतीश ने हाथ आगे बढ़ाकर न सिर्फ उनको आशीर्वाद दिया बल्कि दोनों ने हंसकर काफी देर तक बातचीत भी की. वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि एनडीए की चुनावी रैली थी और पीएम मोदी मंच पर पहुंचे थे. ऐसे में चिराग पासवान ने भाषण क्यों  नहीं दिया. चिराग के भाषण न देने की वजह सामने आ गई है.

चिराग पासवान ने क्यों नहीं दिया भाषण?

जानकारी के मुताबिक, चिराग पासवान का गला बैठा हुआ था, इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया. इससे पहले एक घटनाक्रम ऐसा भी हुआ, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. मंच पर चिराग को जैसे ही भाषण के लिए आमंत्रित किया गया, उनके उठने से पहले ही पीएम मोदी ने सीएम नीतीश को इशारा किया. पीएम के संकेत को समझते हुए नीतीश तुरंत उठकर पोडियम की तरफ बढ़ने लगे. जबकि चिराग अपनी जगह से नहीं उठे. बाद में बताया गया कि समय कम था. अब बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की गला बैठा हुआ है. इसी वजह से वह भाषण नहीं दे पाए.

