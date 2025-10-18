अमित शाह से मिले चिराग पासवान, खुद बताया क्या हुई बात

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की. अमित शाह से मुलाकात करने के बाद चिराग ने कहा कि हमारे गठबंधन की खूबसूरती और यह ताकत है कि हम लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोग कर रहे है. एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की और अग्रसर है. साल भर के भीतर 11 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं. इससे ही पता चलता है कि बिहार के लिए पीएम मोदी कितना सोचते हैं.

महागठबंधन पर बरसे

चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए के चुनाव अभियान को लेकर आज बात हुई. एक तरफ महागठबंधन के दल अपने ही प्रत्याशियों के सामने अपने-अपने उम्मीदवार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए ने अपने सारे अलाइंस को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन किया है. हमारे नॉमिनेशन क्लियर हो चुके हैं. कोई कंफ्यूजन नहीं है. महागठबंधन की तरह हमारे गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है. सीट बंटवारे में क्लेरिटी होने से हम सब नॉमिनेशन कर रहे हैं.

बीजेपी-जेडीयू की तारीफ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन है, वह बिहार को सोच नहीं दे सकता. यहां बात हर किसी के सामर्थ्य की है, जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको मौका मिलना चाहिए. जो बड़ा दिल दोनों दलों (बीजेपी-जेडीयू) ने मिलकर दिखाया है यह बड़ी बात है. जिस तरीके से एडजेस्टमेंट किए गए हैं और सम्मान दिया गया है, यह बड़ी बात है. एक-दूसरे को साथ लेते हुए हम चल रहे हैं.

अमित शाह से क्या हुई बात

चिराग बोले कि इस बार भी हमारा लक्ष्य हंड्रेड परसेंट स्ट्राइक रेट का है. अमित शाह से मुलाकात पर बोले कि इस चुनाव में सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर आगे चलना है. 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अलग-अलग विषयों पर भ्रमित किया. कभी संविधान आरक्षण पर तो कभी कुछ. बिना किसी गलत नॉरेटिव में उलझे हुए इस बार हम सिर्फ विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं. युवाओं के लिए क्या करना है, शिक्षा-स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जाना है, इसी को सशक्त करने पर आज गृहमंत्री से बातचीत हुई.