विज्ञापन
विशेष लिंक

दुकानों-मकानों को जलाना और फिर अगला टारगेट बताना... समस्‍तीपुर में ट्यूबलाइट गैंग का आतंक, सहमा इलाका

समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना इलाके के राजखंड मोहल्ले में ट्यूबलाइट गैंग ने पिछले 15 दिनों में दो अलग-अलग व्यक्तियों की कार जला दी. वहीं दुकान और झोपड़ीनुमा घर को भी आग के हवाले कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
दुकानों-मकानों को जलाना और फिर अगला टारगेट बताना... समस्‍तीपुर में ट्यूबलाइट गैंग का आतंक, सहमा इलाका
लोग अपने वाहनों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. (एआई जनरेटेड फोटो)
  • बिहार के समस्तीपुर के राजखंड मोहल्ले में ट्यूबलाइट गैंग ने कारों, दुकानों और झोपड़ीनुमा घरों में आग लगा दी.
  • गैंग हर वारदात के बाद धमकी भरा पत्र छोड़ता है, जिसमें अगली घटना का टारगेट और कुछ लोगों के नाम होते हैंण्‍
  • पीड़ितों ने कर्पूरीग्राम थाना में आवेदन दिया है, और इलाके में लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत और चिंतित हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
समस्‍तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना इलाके के राजखंड मोहल्ले में इन दिनों रहस्यमयी ट्यूबलाइट गैंग का आतंक गहराता जा रहा है. रात के अंधेरे में सक्रिय यह गिरोह अब तक कई कारों और झोपड़ीनुमा घरों और दुकानों को आग के हवाले कर चुका है. हर वारदात के बाद बदमाश घटनास्थल पर धमकी भरा पत्र छोड़ जाते हैं, जिसमें अगली घटना का टारगेट और मोहल्ले के कुछ लोगों के नाम दर्ज रहते हैं. इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. 

गांव के लोगों ने बताया कि सबसे पहले बीते 29 जुलाई को गैंग ने राजखंड मोहल्ला निवासी खुर्शीद आलम की कार को जला दिया गया था. इसके बाद पिछले सप्ताह मोहम्मद कनीमुल्ला की कार को भी इसी तरह आग के हवाले कर दिया गया. दोनों ही घटनाओं के बाद "ट्यूबलाइट गैंग ऑफ राजखंड टू बी रिमेंबर" लिखे धमकी भरे पर्चे मिले. हाल ही में दुधपुरा वार्ड संख्या-4 में एक दुकान को भी इसी गैंग ने निशाना बनाया. 

लगातार हो रही घटनाओं से लोग भयभीत

राजखंड मोहल्ला निवासी फैज अकरम का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं से लोग भयभीत हैं. अपने वाहनों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित हैं. वहीं, एक पीड़ित मुस्ताक ने बताया कि बदमाशों ने उसके नाम से पर्चा छोड़कर धमकी दी है. उसने इस संबंध में कर्पूरीग्राम थाना में आवेदन भी दिया है. इस मामले पर सदर एसडीपीओ संजय पांडेय ने बताया कि गैंग की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है. राजखंड इलाके में गश्ती दल को सक्रिय किया गया है. बदमाशों के खिलाफ ठोस सुराग जुटाने के लिए जांच जारी है. 

घटनास्थल पर छोड़ रहा धमकी भरा पत्र 

राजखंड मोहल्ले में ट्यूबलाइट गैंग ने पिछले 15 दिनों में दो अलग-अलग व्यक्तियों की कार जला दी. वहीं दुकान और झोपड़ीनुमा घर को भी आग के हवाले कर दिया. खास बात यह है कि हर वारदात के बाद ट्यूबलाइट गैंग घटनास्थल पर धमकी भरा पत्र छोड़ देता है. इसमें उसका अगला टारगेट और धमकी भरे लहजे में मोहल्ले के कुछ लोगों का नाम लिखा रहता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Tubelight Gang Terror, Tubelight Gang Terror In Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com