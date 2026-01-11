विज्ञापन
विशेष लिंक

बोधगया में भूटान से आए तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने किया मास्क डांस, जानें क्यों खास है ये परंपरा

बोधगया के ड्रुक थूपतेंन छोलिंग शाब्दुंग बौद्ध मॉनेस्ट्री में तीन दिवसीय मास्क डांस की शुरुआत हुई. (एनडीटीवी के लिए रंजन सिन्हा की रिपोर्ट)

Read Time: 2 mins
Share
बोधगया में भूटान से आए तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने किया मास्क डांस, जानें क्यों खास है ये परंपरा
  • बोधगया के जानपुर स्थित ड्रुक थूपतेंन छोलिंग शाब्दुंग बौद्ध मॉनेस्ट्री में तीन दिवसीय मास्क डांस का आयोजन
  • बौद्ध लामाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्ययंत्रों के साथ इच्छा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को रौंदा
  • भूटान की संस्कृति में मास्क डांस का विशेष स्थान है और इसे देखने मात्र से पाप नष्ट होने की मान्यता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बोधगया:

बोधगया के जानपुर स्थित ड्रुक थूपतेंन छोलिंग शाब्दुंग बौद्ध मॉनेस्ट्री में रविवार से तीन दिवसीय मास्क डांस की शुरुआत हुई. जहां पर तमाम बौद्ध लामाओं और भिक्षुओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्ययंत्रों के साथ यह डांस किया. इस दौरान उन्होंने इच्छा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को रौंदते हुए नृत्य प्रस्तुत किया.

Latest and Breaking News on NDTV

भूटान की संस्कृति में मास्क डांस का महत्व

भूटान की संस्कृति में मास्क डांस का विशेष स्थान है. ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं. आपको बता दें कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ज्यादातर भूटान में देखने को मिलती है.

ये भी पढ़ें : डांसर मोहिनी के मोह में हुई थी थावे दुर्गा मंदिर में चोरी, बिहार पुलिस ने सुलझा ली पूरी गुत्‍थी

Latest and Breaking News on NDTV

तांत्रिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक चेतना

भूटान बौद्ध मंदिर के प्रभारी सोनम दोरजी ने बताया कि 7वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव ने वज्रयान की स्थापना की थी, जिसे तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित किया गया. बौद्ध श्रद्धालु उन्हें दूसरा बुद्ध मानते हैं. तीन दिनों तक तांत्रिक अनुष्ठान के साथ यह मास्क डांस किया जाएगा, जिससे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

मुखौटा पहनने का उद्देश्य

मुखौटा पहनने का उद्देश्य यह है कि मानव विकृत रूपों से न डरे, बल्कि आत्मविश्वास जागृत करे। यह नृत्य बुरी आत्माओं को दूर करने और शत्रुओं को पराजित करने के उद्देश्य से किया जाता है.

ये भी पढ़ें : डेढ़ महीने बाद रविवार को पटना लौटेंगे तेजस्वी! क्या होगा आगे का प्लान? 

Latest and Breaking News on NDTV

भूटान की अनूठी परंपरा

भूटान का यह महत्वपूर्ण मास्क डांस सिर्फ इसी बौद्ध मॉनेस्ट्री में आयोजित किया जाता है. इसे देखने के लिए हिमालयी क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु बोधगया पहुंचते हैं. इसका आयोजन भूटानी कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि पर किया जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhutan Mask Dance, Bodhgaya Festival, Tantric Ritual, Buddhist Monastery, Spiritual Awakening
Get App for Better Experience
Install Now