बीजेपी का बिहार में मिशन 'मोदी मित्र', हर एक विधानसभा में 10 हजार मित्र बनाने का लक्ष्य

बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Elections ) को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. पटना में शनिवार को बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के तमाम जिले के लोगों को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने बिहार चुनाव को लेकर मोदी मित्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी. बीजेपी के तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, जिसके द्वारा हर विधानसभा में 10 हजार मोदी मित्र बनाए जाएंगे, जो डिजिटल तरीके से भाजपा के लिए प्रचार करेंगे.

इस दौरान अमित मालवीय ने कहा कि 25 लाख लोगों को मोदी मित्र बनाना है और इस काम को चुनाव से 10 दिन पहले ही पूरा कर लेना है. उन्‍होंने कहा कि NDA सरकार के मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी मित्र वाहक बनेंगे. इस दौरान मालवीय ने हर विधानसभा में 30% लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का लक्ष्‍य दिया और कहा कि सरकार की सूचना सभी तक पहुंचनी चाहिए. इसके लिए 20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक कार्यक्रम करना है.

विपक्ष पर बरसे बीएल संतोष

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने इस मौके पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के प्रचार के तरीके को देखकर लग रहा है कि वो हार चुके हैं. लालू यादव ट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहे हैं. लालू यादव और सुशासन कभी नहीं मिल सकता है. उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बिहार में काफी विकास हुआ है. उन्‍होंने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि जमानत जब्‍त हो जाएगी, इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हर विधानसभा में 10 हजार मोदी मित्रों को जोड़ना है.

वो जान रहे हैं कि चुनाव हार चुके हैं: जायसवाल

इस दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्‍वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे डर चुके हैं. आज लालू यादव भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि वह लोग जान रहे हैं कि चुनाव हार चुके हैं. यही आज पीएम मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

साथ ही बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मोदी मित्र के जरिए हम लोग बिहार में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं. तेजस्वी और लालू यादव पर हमला बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि इनकी यात्रा नौटंकी है.