Bihar Election: 'बधैया बाजे आंगने में'... रुझानों में मिल रही जीत की खुशी से झूम उठी मैथिली ठाकुर

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में NDA  162 सीटों पर आगे चल रही है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. रुझानों में बीजेपी 76 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि 75 सीटों पर बढ़त के साथ JDU दूसरे नंबर पर है.

Bihar Election: 'बधैया बाजे आंगने में'... रुझानों में मिल रही जीत की खुशी से झूम उठी मैथिली ठाकुर
Bihar Election: राज्य में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 6 और 11 नवंबर को हुआ था.
  • बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर 7637 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रही हैं.
  • मैथिली ठाकुर ने NDTV से बातचीत में जीत की खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में NDA 162 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
पटना:

बिहार की अलीनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर 7637 वोटों से आगे चल रही है. रुझानों में मिल रही जीत की खुशी मैथिली ठाकुर के चेहरे पर साफ नजर आ रही है. NDTV से बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रही हूं की रुझानों में जीत रही हूं. पीएम मोदी और सबको धन्यवाद कहना चाहती हूं. इसके बाद  मैथिली ठाकुर ने कहा कि उनके मन में 'बधैया बाजे आंगने में'...गाना चल रहा है. उसके बाद उन्होंने ये गाना गाकर भी सुनाया.

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में NDA  162 सीटों पर आगे चल रही है. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. रुझानों में बीजेपी 76 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि  75 सीटों पर बढ़त के साथ JDU दूसरे नंबर पर है. वहीं रुझानों में RJD 50 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़ बनाए हुए है.

बता दें राज्य में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 6 और 11 नवंबर को हुआ था. जबिक आज वोटों की गिनती हो रही है.
 

