टूटा सब्र का बांध! पति और ससुर को खिलाया 'मौत का डिनर', बिहार की ये स्टोरी हिला देगी

हरियाणा के यमुनानगर की तरह ही बिहार के रोहतास में भी एक बहू पर पति और ससुर को खाने में जहर देकर मारने का आरोप लगा है. वहीं उसका देवर जहरीले खाने की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. मृतकों की पहचान आरोपी महिला के पति विशाल चौधरी और ससुर बेचन चौधरी के रूप में हुई है, जबकि देवर विकास कुमार की हालत गंभीर है.

डिप्रेशन में थी महिला परिवार खिलाया जहर

बताया जाता है कि आरोपी महिला पारिवारिक कलह की वजह से काफी दिनों से डिप्रेशन में थी. मारपीट और लड़ाई झगड़े से तंग आकर बुधवार रात उसने अपने पति, ससुर और देवर को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया. जिसके बाद पति और ससुर की मौत हो गई, वहीं देवर की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक, ससुर बेचन चौधरी मूल रूप से बक्सर जिले के गंगौरा रामपुर के रहने वाला था. वह अपने दो बेटों और बहू के साथ अगरेर में किराए के मकान में रहकर राज मिस्त्री का काम करता था.

हिरासत में आरोपी महिला और उसकी मां

घटना की सूचना मिलते हीं अगरेर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम में भेज दिया. पुलिस अब आरोपी महिला और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. हालांकि अभी पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार किया है.

जहर खाने से हुई दो लोगों की मौत, एक गंभीर

सदर अस्पताल सासाराम के डॉ राजेश कुमार ने बताया कि अगरेर से एक पिता और उसके दो बेटों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें पिता और एक बेटे की मौत हो गई है. दोनों की मौत जहर खाने से हुई है. वहीं दूसरे बेटे का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है.