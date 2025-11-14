विज्ञापन
विशेष लिंक

लालू यादव के गृह जिले से भी RJD का सुपड़ा साफ, सभी 6 सीटों पर NDA की बंपर जीत

राजद सुप्रीमो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में भी महागठबंधन अपनी एक भी सीट नहीं बचा सका. यहां की सभी 6 विधानसभा सीटों पर NDA ने जीत दर्ज कर ली है

Read Time: 4 mins
Share
लालू यादव के गृह जिले से भी RJD का सुपड़ा साफ, सभी 6 सीटों पर NDA की बंपर जीत
बिहार में मोदी-नीतीश की लहर में राजद का किला ऐसा उड़ा कि लालू के गृह जिले में भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी.
गोपालगंज:

BIhar Result: बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश-मोदी की ऐसी लहर चली कि राजद सहित अन्य विपक्षी दल तिनके की तरह उड़ गए. एग्जिट पोल के अनुमान से कहीं अधिक एनडीए को सीटे मिलीं. आलम यह हुआ कि राजद के लिए गढ़ कहे जाने वाले जिले और इलाके में भी लालटेन नहीं जला. राजद सुप्रीमो लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में भी महागठबंधन अपनी एक भी सीट नहीं बचा सका. यहां की सभी 6 विधानसभा सीटों पर NDA ने जीत दर्ज कर ली है. मतलब कि जहां राजद सुप्रीमो का जन्म हुआ, उस जिले की एक भी सीट पर उनकी पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत नहीं मिली.

गोपालगंज जिले की विधानसभा सीटों का हाल

भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपनी बंपर जीत दर्ज की है. तो हथुआ, कुचायकोट, बरौली, गोपालगंज और बैकुंठपुर विधानसभा सीट से भी एनडीए ने अपनी जबरदस्त जीत दर्ज की है.

दरअसल गोपालगंज में जदयू ने अपने चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे. जबकि भाजपा ने बैकुंठपुर और गोपालगंज सदर से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. इस बार जिले के सभी 6 सीटों में चार पर जदयू और दो पर भाजपा ने जीत दर्ज की है. सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए ने 12 हजार से लेकर 25 हजार से ज्यादा रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज किया है.

पिछली बार गोपालगंज की 2 सीटों पर राजद को मिली थी जीत

पिछली बार गोपालगंज में दो विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा था. जिसमें लालू के गृह हथुआ विधानसभा सीट से राजेश सिंह कुशवाहा और बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद विधायक थे. लेकिन इस बार वे दो विधायक भी अपनी सीट नहीं बचा सके. एनडीए की बंपर लहर में गोपालगंज में महागठबंधन तिनके की तरह उड़ गया.

सीटिंग विधायक का टिकट कटा, फिर भी एनडीए जीती

वैसे तो गोपालगंज में भाजपा ने अपने दो सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था. जो बड़ा रिस्क फैक्टर था. गोपालगंज से जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह को भाजपा ने सीटिंग विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था.

वही बरौली से बीजेपी के विधायक रामप्रवेश राय का टिकट काटकर जदयू से मंजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था. इन दोनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को भाजपा कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा था. बावजूद इसके दोनों सीटों पर बीजेपी और जदयू के उम्मीदवारों ने बंपर मार्जिन से अपनी जीत दर्ज कर ली.

गोपालगंज जिले की सभी 6 सीटों का परिणाम जानिए

  1. बैकुंठपुर से भाजपा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने 16953 मतों से जीत दर्ज की है. मिथिलेश तिवारी को 104133 वोट मिले. जबकि राजद विधायक प्रेमशंकर राय को महज 87180 वोट मिले थे.
  2. वहीं बरौली से पहली बार मंजीत सिंह जदयू के उम्मीदवार बने थे. यहां मंजीत सिंह ने 12374 वोटो से जीत दर्ज की है.
  3. गोपालगंज से भाजपा के सुभाष सिंह ने भी 28972 वोटो से जीत दर्ज किया है.
  4. वही कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने जदयू प्रत्याशी के तौर पर पांचवीं बार जीत दर्ज किया है. यहां पप्पू पांडेय ने 24491 वोटो से जीते.
  5. हथुआ से जदयू के रामसेवक सिंह ने 12348 वोटो ने जीत दर्ज की है.
  6. जबकि भोरे विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी 16163 वोटो से जीत दर्ज की है. पिछली बार सुनील कुमार महज 496 वोट से ही जीत पाए थे.

बहरहाल गोपालगंज में एनडीए की बंपर जीत से महागठबंधन खेमे में मायूसी है. वही लालू के लाल तेजस्वी यादव का तूफानी चुनावी दौरा भी अपने प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सका.

यह भी पढ़ें - बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के पल-पल के अपडेट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Result, Bihar Election Result 2025, Bihar Assembly Elections Result 2025, Gopalganj, Gopalganj Assembly Seats Result
Get App for Better Experience
Install Now