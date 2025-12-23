विज्ञापन
 यूट्यूब से प्लानिंग और दृश्यम स्टाइल में कांड... गोपालगंज थावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा 

चोरी के बाद आरोपी ने 'दृश्यम' फिल्म की तरह गिरफ्तारी से बचने के हथकंडे अपनाए. पुलिस के मुताबिक, उसने भोजपुरी और हिंदी फिल्मों से सीखा कि पुलिस कैसे काम करती है और कैसे उनसे बचा जा सकता है.

बिहार के गोपालगंज पुलिस ने थावे दुर्गा मंदिर में चोरी हुए बेशकीमती हार और मुकुट का खुलासा कर दिया है. इस चोरी कांड में उत्तर प्रदेश के कुख्यात चोर दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पुलिस अब तक चोरी गए सामानों की बरामदगी नहीं कर पाई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी शातिर चोर ने गूगल और यूट्यूब के जरिए पहले मंदिर की रेकी की और फिर फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया.

गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने दावा किया है कि थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड का मुख्य मास्टरमाइंड दीपक राय है. दीपक राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमानिया थाना क्षेत्र का निवासी है. वह 13 दिसंबर को जेल से रिहा हुआ और 17 दिसंबर को थावे दुर्गा मंदिर में घुसकर इस चोरी को अंजाम दिया.

आरोपी का अपराधिक इतिहास

गोपालगंज पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक राय ने पूर्व में भी कई मंदिरों में चोरी की वारदातें की हैं. थावे दुर्गा मंदिर के अलावा, वह पुणे के एक बड़े मंदिर में भी चोरी की योजना बना रहा था, लेकिन थावे चोरी कांड में ही फंस गया. एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि दीपक राय ने पहले यूट्यूब से थावे दुर्गा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की. फिर गूगल मैप्स के जरिए मंदिर के मुख्य रास्तों और चारदीवारी की जानकारी ली. 10 से 12 दिसंबर के बीच वह स्वयं मंदिर की रेकी करने आया, लेकिन अपने पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल नहीं रखा ताकि पुलिस को शक न हो.

चोरी के बाद आरोपी ने 'दृश्यम' फिल्म की तरह गिरफ्तारी से बचने के हथकंडे अपनाए. पुलिस के मुताबिक, उसने भोजपुरी और हिंदी फिल्मों से सीखा कि पुलिस कैसे काम करती है और कैसे उनसे बचा जा सकता है.

एसपी ने बताया कि शातिर दीपक राय को मीरगंज थाना क्षेत्र के इटावा पुल के पास गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने कबूला कि रेकी के बाद वह बाइक से अपने एक साथी के साथ 17 दिसंबर रात 11:45 बजे मंदिर में घुसा. चोरी के बाद वह गोपालगंज के जाने-पहचाने रास्तों से होते हुए अपने गांव जमानिया लौट गया. चोरी के दिन भी उसने मोबाइल नहीं रखा.

बरामद सामान और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने चोरी के दिन पहने गए जूते और कपड़े बरामद कर लिए हैं. दीपक राय के खिलाफ अभी तक 5 वारदातें सामने आई हैं, जिनमें वाराणसी में बाइक चोरी और मार्च 2025 में यूपी के मऊ के शीतला मंदिर में चोरी शामिल है. इसी मऊ मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और 13 दिसंबर को जेल से रिहा हुआ.

थावे के अलावा पुणे मंदिर में चोरी की साजिश भी रची गई थी. पुलिस ने चोरी के कटर और अन्य सामान बरामद किए हैं, लेकिन सोने का हार, मुकुट, चांदी की छतरी और नकदी अभी बरामद नहीं हुई. दूसरा साथी अभी फरार है, लेकिन उसकी पहचान हो चुकी है. एसपी ने भरोसा जताया कि जल्द ही बाकी सामान और दूसरा आरोपी पकड़ा जाएगा. गोपालगंज पुलिस ने शातिर चोर की गिरफ्तारी पर राहत की सांस ली है, लेकिन बेशकीमती सामानों की बरामदगी अब चुनौती बनी हुई है.

मुकेश कुमार की रिपोर्ट

