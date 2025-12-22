बिहार : चोरी के बाद गोपालगंज की थावे मां को भक्तों ने भेंट किया मुकुट और हार, अपराधी अब भी फरार

बिहार के गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में बीते 17 दिसंबर को मंदिर का ताला तोड़कर नकाबपोश चोरों द्वारा मां दुर्गा का बेशकीमती सोने का मुकुट, हार और छतरी चोरी कर लिए जाने की घटना से जहां श्रद्धालु आहत थे, वहीं सोमवार को कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय ने अपनी घोषणा के अनुरूप मां को नए आभूषण समर्पित किए. विधायक ने मां थावे वाली को सोने का भव्य मुकुट, गले का हार और कान की बाली सहित कुल पांच बेशकीमती आभूषण भेंट किए. इसी अवसर पर दिल्ली के एक अन्य श्रद्धालु ने भी मां के चरणों में सोने का हार अर्पित किया.

जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि सोमवार को मां को नया मुकुट और हार पहनाया जाएगा, थावे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. हजारों की इस भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मंदिर के मुख्य पुजारी संजय कुमार पांडेय की मौजूदगी में पूरे विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ मां का श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर की आभा पुन: लौट आई. हालांकि, मंदिर प्रबंधन और पुजारियों का कहना है कि असली खुशी तब मिलेगी जब पुलिस चोरों को पकड़कर मां के प्राचीन और मूल आभूषण बरामद कर लेगी.

गौरतलब है कि इस बड़ी चोरी के बाद गोपालगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकाबपोश चोरों की तस्वीरें जारी की हैं और उनकी सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. फिलहाल, गोपालगंज पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके.

मुकेश कुमार की रिपोर्ट