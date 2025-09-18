विज्ञापन
बिहार में पीएम मोदी और उनकी मां को शख्स ने कहे अपशब्द... पुलिस ने शुरू की जांच, पढ़ें क्या है पूरा मामला

पुलिस ने अब इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है. इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसे लेकर तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं.

बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहने का एक और मामला सामने आया है. आरोपी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मिल रही जानकारी के अनुसार ये घटना बहेड़ी प्रखंड के हावीडीह मध्य पंचायत अंतर्गत मठाराही चौक का बताया जा रहा है. आरोपी युवक को खुदको राजद पार्टी का समर्थन करते दिख रहा है. आरोपी ने अपने सिर पर एक हरा रंग का गमछा बांधा हुआ है. 

पुलिस ने अब इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है. इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसे लेकर तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई बाहरी युवक चौक पर आकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है. घटना को लेकर इलाके में गहरा आक्रोश है और लोग प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले वोट अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में भी महा गठबंधन के बैनर लगे एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए थे. अब बहेड़ी में युवक द्वारा वायरल किए गए इस वीडियो ने विवाद को और बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. 

