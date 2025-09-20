पटना में गड्ढे में गिरी कार तो मालकिन बोली- चुनावी माहौल में सरकार को बदनाम करने की साजिश

बिहार की राजधानी पटना में जलभराव की वजह से एक हादसा (Patna Car Fall In To Waterlogging) हो गया. पटना जंक्शन के बाहर पानी भरे होने की वजह से एक कार गड्ढे में गिर गई. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें पानी भरा हुआ है. इसी गड्ढे में एक कार गिरी हुई दिखाई दे रही है. यह कार नीतू चौबे नाम की एक महिला की है. उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताई है.

#WATCH | Patna, Bihar: The car falls into a pothole due to waterlogging outside Patna Junction. pic.twitter.com/KlUPOh5hL3 — ANI (@ANI) September 19, 2025

कार मालिकिन नीतू चौबे ने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों से मामले को लेकर संपर्क किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना चुनावी माहौल में सरकार को बदनाम करने की साजिश है. ये सब BUIDCO की गलती है. उन्होंने सड़क पर गड्ढा बनाकर 20 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया. बारिश का मौसम है. उन्होंने कहा कि गाड़ी में 5 लोग थे अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. नीतू चौबे ने कहा कि अगर किसी की जान चली जाती, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता. बड़ा गड्ढा होने के बाद भी कोई बैरिकेडिंग नहीं थी.

#WATCH | Patna, Bihar: Car owner Nitu Singh Choubey says, "Everyone has been contacted. We spoke with the DM. This is a conspiracy to defame the government during the election period. This is all BUIDCO's fault. They created a pothole on the road and left it for 20 days. It's the… https://t.co/sgC9kuumNX pic.twitter.com/qFI2GlO8s7 — ANI (@ANI) September 19, 2025

नीतू चौबे ने बताया कि उनकी गाड़ी गिरने के बाद एक और व्यक्ति अपनी बाइक के साथ उसी गड्ढे में गिर गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रोज कोई न कोई इस गड्ढे में गिरता है. नीतू चौबे ने कहा कि गाड़ी को खत्म हो चुकी है ईश्वर का शुक्र है कि लोग बच गए. प्रशासन कह रहा है कि गड्ढे से गाड़ी निकलवा लो लेकिन वह क्यों निकलवाएं.

कार के नुकसान की भरपाई की जाए

कार मालकिन ने गाड़ी के नुकसान की पूर्ति की मांग की है. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने थाने में कॉल किया था और डीएम साहब से भी बात की थी.चार घंटे तक उनकी कार गड्ढे में पड़ी रही लेकिन तब तक उसे बाहर नहीं निकाली गई. यह कार भागलपुर क्षेत्र की थी.