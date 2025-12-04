विज्ञापन
'मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं', बिहार विधानसभा में निकल ही गया सम्राट चौधरी के दिल का दर्द

गुरुवार को बिहार विधानसभा में पूरे दिन बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही. RJD की तरफ से मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने कहा, "सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है. सम्राट जी का नाम मां-बाप ने सम्राट रखा, लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रही है." अन्य सदस्यों ने भी सवाल उठाए, जिसपर सम्राट चौधरी के दिल का दर्द निकला.

बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बयान दिया है.
  • बिहार में NDA सरकार के गठन के बाद कई जिलों में बुलडोजर एक्शन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है.
  • डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मीडिया द्वारा बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित किए जाने पर उन्होंने असंतोष जताया है.
  • विपक्षी सदस्यों ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मानवीय पहलू और हाईकोर्ट के पुनर्वास आदेश की बात की.
पटना:

Bihar Bulldozer Action: बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनी NDA सरकार के सत्ता संभालने के बाद चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा है. राजधानी पटना, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली सहित कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है. इसे लेकर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. राज्य में पहली बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा, बिहार में योगी मॉडल जैसी उपमाएं मिल रही है. इन सब के बीच गुरुवार को बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दिल का दर्द निकला, जब उन्होंने कहा- मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं. 

RJD सचेतक सर्वजीत ने कहा- मीडिया डिप्टी सीएम को बुलडोजर बाबा बुला रही

दरअसल गुरुवार को बिहार विधानसभा में पूरे दिन बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही. RJD की तरफ से मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने कहा, "सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है. सम्राट जी का नाम मां-बाप ने सम्राट रखा, उन्हें बड़ा पद भी मिला है लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रही है."

सहरसा विधायक सहित अन्य सदस्यों ने उठाए सवाल

सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने कहा, "सम्राट जी, सम्राट बुलडोजर नहीं, स्मार्ट बुलडोजर चलाएं. मानवीय पक्ष का ध्यान रखें." माले विधायक अरुण सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर बुलडोजर चलाया जा रहा है. कोर्ट का आदेश है कि बिना पुनर्वास के किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है. 

सम्राट चौधरी ने कहा, "मेरा नाम बुलडोजर नहीं सम्राट है"

अभिभाषण पर सरकार का जवाब देने आए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बुलडोजर न्यायालय के आदेश पर चल रहा है. यहां कानून का राज है और उसी हिसाब से काम होगा. मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर नहीं. आप निश्चिंत रहिए. माफियाओं पर भी बुलडोजर चलेगा. कोई नहीं बचेगा. 

दोनों पक्षों के सदस्यों की चर्चा में बुलडोजर शामिल रहा

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात कही. अख्तरूल ईमान ने कहा कि सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है. सरकार बनने के बाद से बिहार के अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. 

इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध भी झेलना पड़ा था. भाकपा माले ने बुधवार को धरना देकर कार्रवाई का विरोध किया. सदन से बाहर चल रहा विरोध अब सदन भी पहुंच चुका है. जहां दोनों पक्ष आमने-सामने हैं. 

