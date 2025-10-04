विज्ञापन
टूटने वाला था 11 हजार वोल्ट का बिजली का तार और फिर... 3 साल के बच्‍चे ने बचाई मां की जान

बिना एक पल की देरी किए, बच्‍चा तुरंत अपनी मां का हाथ खींचकर दुकान के अंदर ले गया. जैसे ही मां और बेटा दुकान के अंदर पहुंचे, ठीक उसी क्षण ऊपर से वह हाई-वोल्टेज बिजली का तार टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा.

Read Time: 2 mins
टूटने वाला था 11 हजार वोल्ट का बिजली का तार और फिर... 3 साल के बच्‍चे ने बचाई मां की जान
बच्‍चा एकाएक मां का हाथ पकड़कर खींचने लगा और कुछ पल बाद...
  • बिहार के किशनगंज में एक तीन साल के बच्चे ने मां को बिजली के टूटे तार से बचाया.
  • बच्चे ने मां का हाथ जोर से खींचकर दुकान के अंदर ले जाकर बड़ा हादसा टाल दिया
  • बिजली का हाई-वोल्टेज तार दुकान के बाहर गिरा, इससे पहले ही मां-बच्चा सुरक्षित अंदर पहुंच गए
किशनगंज:

महिला अपने तीन साल के बच्‍चे के साथ मार्केट में एक दुकान के बाहर खड़ी हुई थी. वह शायद घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी. बच्‍चा का ध्‍यान मार्केट की चाकाचौंध पर था. लेकिन बच्‍चा एकाएक मां का हाथ पकड़कर खींचने लगा. पहले तो मां ने बच्‍चे को इग्‍नोर किया. लेकिन बच्‍चे ने जब पूरी ताकत से मां हाथ खींचा, तो वह उसके साथ चलने लगी. बच्‍चा मां को दुकान के अंदर ले गया. इसके कुछ पल बाद उसी जगह पर ऊपर से बिजली के तार नीचे गिरे, जहां वह महिला और बच्‍चा खड़े हुए थे. घटना बिहार के किशनगंज की है. ये पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  

कहते हैं कि बच्‍चों में भगवान बसते हैं. ये बिहार के किशनगंज शहर में देखने को भी मिला. यहां के सौदागर पट्टी स्थित पुष्पांजलि कपड़े की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे में बिजली के तारों से बाल-बाल बचे मां बेटे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में नजर आ रहा है कि बच्चा पूरी मासूमियत से इधर-उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली के तारों पर पड़ी. शायद उस छोटे बच्चे को किसी खतरे का अहसास हो गया था. 

बिना एक पल की देरी किए, बच्‍चा तुरंत अपनी मां का हाथ खींचकर दुकान के अंदर ले गया. जैसे ही मां और बेटा दुकान के अंदर पहुंचे, ठीक उसी क्षण ऊपर से वह हाई-वोल्टेज बिजली का तार टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा. इससे वहां, लोगों में हड़कंप मच गया. इस मामले में पुष्पांजलि दुकान के मालिक इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं, वहीं, बिजली विभाग की लापरवाही साफ उजागर हो रही है. 

