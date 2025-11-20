पिता से गले मिले, प्रणाम किया.. सीएम नीतीश के साथ बेटे निशांत का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर 10वीं बार शपथ ले ली है. उनके साथ उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया. इस खास मौके पर पीएम मोदी भी पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहे. सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत का है. इस वीडियो में निशांत पिता नीतीश को शुभकामनाएं देते दिख रहे हैं.



इस वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपने आवास के बाहर खड़े हैं. वहां उनके बेटे आते हैं पिता नीतीश कुमार से मिलते हैं. उनका आशीर्वाद लेते हैं. उन्हें गले लगाते हैं. हालांकि, इस दौरान जब निशांत पिता से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं. इसके बाद नीतीश कुमार बेटे निशांत को गले लगाते हैं और उनसे कुछ देर बात करते हैं. सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.