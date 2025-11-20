विज्ञापन
विशेष लिंक

पिता से गले मिले, प्रणाम किया.. सीएम नीतीश के साथ बेटे निशांत का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली है. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे. नीतीश कुमार के साथ उनकी कैबिनेट के कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है.

Read Time: 2 mins
Share
पिता से गले मिले, प्रणाम किया.. सीएम नीतीश के साथ बेटे निशांत का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर 10वीं बार शपथ ले ली है. उनके साथ उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया. इस खास मौके पर पीएम मोदी भी पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहे. सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत का है. इस वीडियो में निशांत पिता नीतीश को शुभकामनाएं देते दिख रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV


इस वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपने आवास के बाहर खड़े हैं. वहां उनके बेटे आते हैं पिता नीतीश कुमार से मिलते हैं. उनका आशीर्वाद लेते हैं. उन्हें गले लगाते हैं. हालांकि, इस दौरान जब निशांत पिता से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं तो नीतीश कुमार उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं. इसके बाद नीतीश कुमार बेटे निशांत को गले लगाते हैं और उनसे कुछ देर बात करते हैं. सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitish Kumar, CM Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com