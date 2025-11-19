विज्ञापन
हवा में दोनों हाथ, चेहरे पर खुशी... नीतीश की ये तस्वीर बता रही है बिहार की सियासी कहानी

बिहार में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी. 74 वर्षीय नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठे. लेकिन सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश को जनता ने वोटों से नवाजा और अब साथियों ने बिना लाग-लपेट उनके नेतृत्व को स्वीकार लिया है.

NDA विधायक दल की बैठक में घटक दल के नेताओं के साथ नीतीश कुमार.
  • बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है.
  • गुरुवार को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
  • 74 साल के नीतीश के बारे में चुनाव पूर्व कई तरह की बातें की जा रही थी. लेकिन वो सब कोरी अटकलें ही साबित हुई.
पटना:

Bihar New Govt Formation: बिहार में विधानसभा की 243 में से 242 सीटों पर लड़कर NDA ने 202 सीटें जीती. एक सीट पर एनडीए के उम्मीदवार का नामाकंन रद्द हो गया था. बिहार में मिली इस प्रचंड जीत के दो बड़े फेस हैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. बिहार में चुनाव के बीच इस बार की बड़ी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार अगले सीएम रहेंगे या नहीं. लेकिन अब सब साफ हो चुका है. नीतीश कुमार गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. बुधवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई NDA विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को NDA विधायक दल का नेता चुना गया. 

सम्राट चौधरी ने दिया प्रस्ताव, सभी सदस्यों ने जताई सहमति

नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने दिया. जिसका सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया. बिहार की निर्वतमान सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं. उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है. चर्चा है कि कल नीतीश के साथ सम्राट चौधरी फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं. 

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश को माला पहनाते सम्राट चौधरी व अन्य.

एनडीए विधायक दल की इनसाइड तस्वीरों का मैसेज

एनडीए विधायक दल की बैठक की जो इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं, वो बहुत कुछ कह रही है. तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि नीतीश के पक्ष में सभी दल के नेता और विधायक एकमत हैं. कहीं कोई गतिरोध वाली स्थिति नहीं है. नीतीश भी इस चुनाव में मिले नतीजे और उसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने पर बेहद खुश नजर आए. 

नीतीश रचने जा रहे बिहार ने नया कीर्तिमान

विधायक दल की बैठक से नीतीश की एक तस्वीर सामने आई. जिसमें उनके दोनों हाथ हवा में दिख रहे हैं. चेहरे पर खुशी है. अन्य तस्वीरों में भी नीतीश के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है. यह खुशी हो भी क्यों नहीं. नीतीश बिहार में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं. 20 साल से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश को लेकर चुनाव पूर्व कई बातें हुई. लेकिन आखिरकार बिहार की जनता ने नीतीश को उनके काम के नवाजा. 

नीतीश के समर्थन में हाथ उठाकर एकजुटता दिखाते एनडीए के विधायक.

बैठक में एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ-साथ सभी विधायक रहे मौजूद

बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में एनडीए घटक दलों के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद थे. इसके अलावा, कई बड़े नेता भी शामिल हुए. बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया. इसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को नेता चुनने पर बधाई दी.

इससे पहले भाजपा और जदयू के विधायक दल की अलग-अलग बैठक हुई थी. भाजपा की बैठक में जहां सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया, वहीं नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया.

कल 1.30 बजे गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण

पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी चल रही है. इस समारोह में आम से लेकर खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. 

नीतीश के समर्थन में एकजुटता दिखाते रामकृपाल यादव, अशोक चौधरी सहित अन्य नेता.

बिहार विधानसभा का संख्या बल, एनडीए को प्रचंड बहुमत

उल्लेखनीय हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है.
 

