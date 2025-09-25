विज्ञापन
बिहार: समस्तीपुर में मुखिया की गोली मारकर हत्या, कई आपराधिक मामलों में था शामिल

सूचना पर दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा, उजियारपुर थानाध्यक्ष अजित कुमार सदलबल घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए. घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है.

मुखिया मनोरंजन गिरी की फाइल फोटो.
समस्तीपुर (बिहार):

बिहार के समस्तीपुर जिले में एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उजियारपुर प्रखंड के करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी के साथ घटी है. गुरुवार देर शाम गोली मारकर बदमाशों ने मुखिया की हत्या कर दी. घटना शाम लगभग 8:15 बजे के करीब होना बताया जा रहा है. सूचना पर दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा, उजियारपुर थानाध्यक्ष अजित कुमार सदलबल घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए. घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है. साथ ही घटनास्थल के समीप एक लावारिश हैलमेट भी पाया गया है.

घटनास्थल से एक बाइक बरामद

घटना स्थल पर मौजूद दलसिंहसराय एसडीपीओ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक का शरीर औंधे मुंह पड़ा हुआ रहने के चलते कितनी गोलियां लगी है. यह स्पष्ट नहीं हो पाई है. इस बीच लोगों की माने तो घटनास्थल के समीप से एक बाइक भी मिला है. जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

बिक्रम गिरी हत्याकांड में नामजद थे मुखिया

मालूम हो कि विगत 21 अगस्त को करिहारा पंचायत के ही माधोडीह निवासी बिक्रम गिरी हत्याकांड में मुखिया मनोरंजन गिरी नामजद आरोपी था. इसके अलावा सातनपुर निवासी इम्तियाज ने भी मुखिया मनोरंजन गिरी पर उनकी हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए उजियारपुर थाना में केस दर्ज करवाया था.

मौके वारदात पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मृतक पानी टंकी के पास कैसे पहुंचा? यह बात ना तो पुलिस और ना ही कोई स्थानीय ही बता पा रहे थे. इसके चलते बदमाशों की संख्या सही अंदाजा नहीं लग सका.

कई आपराधिक मामलों का आरोपी था मुखिया मनोरंजन गिरी

पुलिस सूत्रों की माने तो मृतक मुखिया मनोरंजन गिरी पूर्व में फन्नू झा हत्याकांड के अलावा सातनपुर में एक चाय की दुकान पर ग्रेनेड फेंक कर अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करने का आरोपी था. हालांकि साक्ष्य के अभाव में मनोरंजन चर्चित फन्नू झा हत्याकांड में न्यायालय से बरी हो गया था.

