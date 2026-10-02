बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में मुकाबला! कांग्रेस ने उतारे 5 उम्मीदवार, 3 सीटों पर RJD से सीधी टक्कर

बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले महागठबंधन की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. खास बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से तीन पर उसका मुकाबला सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से भी होगा. ऐसे में चुनावी मैदान में महागठबंधन के दो प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है. उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल की मंजूरी के बाद गुरुवार देर शाम पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की. पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर राजद ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. इसके अलावा संजय यादव को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है. इस सीट पर भी राजद ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है.

Bihar MLC Election 2026: कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची

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तीन सीटों पर कांग्रेस-राजद आमने-सामने

कांग्रेस ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीकांत पाठक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है. इन तीनों सीटों पर राजद पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुका है. ऐसे में इन क्षेत्रों में महागठबंधन के दोनों सहयोगी दलों के बीच सीधा मुकाबला तय माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे चुनावी समीकरणों पर असर पड़ सकता है.

राजद पहले ही कर चुका है घोषणा

राजद ने पिछले महीने छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था. उस समय पार्टी ने कहा था कि शेष सीटों पर बाद में फैसला लिया जाएगा. हालांकि अब कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कुछ सीटों पर दोनों दलों की चुनावी रणनीति अलग-अलग नजर आ रही है.

23 अक्टूबर को होगा मतदान

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है. इन सीटों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होने वाला है. इसके बाद नई परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा.

कौन डाल सकता है वोट?

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में वही मतदाता वोट डाल सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पहले स्नातक की डिग्री हासिल की हो और संबंधित क्षेत्र में निवास करते हों. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षक मतदान के पात्र होते हैं. दोनों ही श्रेणियों में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विशेष मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है.

दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला

कांग्रेस की उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद बिहार विधान परिषद चुनाव का मुकाबला और रोचक हो गया है. खासकर पटना, दरभंगा और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और राजद के बीच सीधी टक्कर पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजरें टिकी हुई हैं.

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