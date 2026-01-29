विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar News: 12 साल की नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी किशोर को भीड़ ने पीटा, जहानाबाद में बवाल

बिहार के जहानाबाद जिले के परस बीघा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी किशोर को पकड़कर पीटा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar News: 12 साल की नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी किशोर को भीड़ ने पीटा, जहानाबाद में बवाल
नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गांव में तनाव

Bihar Minor girl rape: बिहार के जहानाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 12 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है. घटना परस बीघा थाना क्षेत्र की है. ​बताया जा रहा है कि जैसे ही पीड़िता के परिजनों को इस घिनौनी वारदात की जानकारी मिली, उनका गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों और स्थानीय लोगों ने गांव के ही आरोपी किशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

आरोपी किशोर को भीड़ से बचाकर ले गई पुलिस

काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. इधर घटना की सूचना मिलते ही परस बीघा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ के चंगुल से आरोपी किशोर को छुड़ाकर अपनी हिरासत में ले लिया. पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गांव में तनाव

इधर इस संबंध में ​पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया है. उन्होंने बताया, कि गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है जिसे परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी है. जिसका उपचार किया जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jehanabad Rape Case, Minor Girl Rape Bihar, Parsa Bigha Police Station
Get App for Better Experience
Install Now