Bihar News: 12 साल की नाबालिग से दरिंदगी, आरोपी किशोर को भीड़ ने पीटा, जहानाबाद में बवाल

Bihar Minor girl rape: बिहार के जहानाबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 12 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है. घटना परस बीघा थाना क्षेत्र की है. ​बताया जा रहा है कि जैसे ही पीड़िता के परिजनों को इस घिनौनी वारदात की जानकारी मिली, उनका गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों और स्थानीय लोगों ने गांव के ही आरोपी किशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

आरोपी किशोर को भीड़ से बचाकर ले गई पुलिस

काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. इधर घटना की सूचना मिलते ही परस बीघा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ के चंगुल से आरोपी किशोर को छुड़ाकर अपनी हिरासत में ले लिया. पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गांव में तनाव

इधर इस संबंध में ​पुलिस अधिकारियों का कहना है, कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया है. उन्होंने बताया, कि गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है जिसे परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी है. जिसका उपचार किया जा रहा है.