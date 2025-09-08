ग्रामीण के कंधे पर सवारी... बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचे कांग्रेस सांसद का वीडियो सामने आया

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस लगातार अपने ही बयानों या कदमों को लेकर लगातार घिरती जा रही है. ताजा मामला कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का है. बाढ़ का जायजा लेने गए तारिक अनवर ग्रामीण के कंधे पर बैठकर प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए. इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कटिहार में जनता के कंधे पर नेताजी के इस वीडियो को लेकर विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. दरअसल कटिहार सांसद तारिक अनवर दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में थे. इस दौरान सांसद बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे. पहले तो ट्रैक्टर में चढ़कर सुदूरी इलाके तक दौरा किया लेकिन जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जमीन पर चलने की बात आई तो लोगों के कंधे पर सवार होकर बाढ़ ग्रस्त इलाके को पार किया.

कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि सांसद तारिक अनवर बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोगों के समस्या को समझने के लिए सुदूर इलाके तक पहुंचे थे, जहां उनका तबीयत कुछ खराब होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ठीक से नहीं चल पा रहे थे, जिस कारण लोगों ने ही उन्हें कंधे पर उठाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करवाया.

दरअसल, कटिहार के धुरियाही ग्राम पंचायत में बाढ़ के कारण कटाव काफी तेज हो गया था. यही जायजा लेने सांसद तारिक अनवर पहुंचे थे. सोनाखाल और शिवनगर के बीच कटान स्थल के करीब जब वो पहुंचे तो कीचड़ और पानी वहां दिखा. फिर वो एक ग्रामीण के कंधे पर चढ़कर रास्ता पार करते देखे गए. कंधे पर सवारी का उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है. वो एक ग्रामीण के कंधे पर सवार हैं और बाकी दो उन्हें पकड़े हुए हैं, ताकि उनका संतुलन न बिगड़ जाए. कांग्रेस सांसद ने कहा कि कीचड़ और पानी देखकर ग्रामीणों ने उनसे गुजारिश की थी कि वो कंधे पर बैठकर रास्ता पार कर ले. इस अनुरोध को वो ठुकरा नहीं सके.