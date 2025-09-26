विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में नकली CBI का गजब कारनामा, पलक झपकते ही रिटायर्ड अधिकारी संग कर दिया खेला!

Katihar News: एएसपी अभिजीत सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि त्योहारी सीजन में कटिहार में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में नकली CBI का गजब कारनामा, पलक झपकते ही रिटायर्ड अधिकारी संग कर दिया खेला!
बिहार में नकली सीबीआई अधिकारियों ने लूटे गहने.
  • कटिहार में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी से सोने की ज्वेलरी समेत लाखों रुपये की ठगी हुई
  • ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी को चाकूबाजी का डर दिखाकर ज्वेलरी पेपर में लपेटकर जेब में रखने को कहा था.
  • नकली सीबीआई अधिकारियों ने पेपर बदलकर सोने के बजाय ईंट के टुकड़े रख दिए, बाद में ठगी का पता चला.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार के कटिहार से ठगी का एक अजब मामला-गजब सामने आया है. कुछ लोगों ने नकली सीबीआई अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी को ही ठग लिया. उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी. कली सीबीआई अधिकारियों ने उनको 1 लाख रुपये से ज्यादा का चूनाकर लगाकर सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया. कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही बजरंगबली मंदिर के पास हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

ये भी पढ़ें- ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने क्यों की BJP नेता को पद से हटाने की मांग, जानें क्या है राम बारात से जुड़ा विवाद

रिटायर्ड अधिकारी संग ठगी, लूटे सोने के जेवर

पुलिस रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी संग हुई ठगी की जांच कर रही है. आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी ने अपने साथ हुई ठगी की पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे की दुकान से लौट रहे थे. तभी तीन लोगों ने उनके पास आकर कहा कि वे सभी सीबीआई से हैं. आगे चाकूबाजी हुई है. फिलहाल माहौल ठीक नहीं है कोई भी सामान छीन सकता है इसलिए वह अपनी ज्वेलरी उतारकर पेपर में लपेटकर अपनी जेब में रख लें. उन्होंने अपने गले की चेन और दोनों अंगूठी उतरकर उनके दिए पेपर में लपेटकर जेब में रख ली. बस इसी दौरान ठगों ने पेपर को बदल दिया और उनको पता भी नहीं चला.

नकली CBI अधिकारियों ने लगाया चूना

कुछ दूर जाकर जब उन्होंने पेपर खोलकर देखा तो उसमें सोना नहीं बल्कि ईंट के टुकड़े रखे थे. इसे देखकर वह हैरान रह गए. तब जाकर बुजुर्ग को पूरा मामला समझ आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है. एएसपी अभिजीत सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि त्योहारी सीजन में कटिहार में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी हैं. इसीलिए लोगों को और प्रशासन को सजग होने की जरूरत है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Katihar News, Fake CBI Officers, Gold Jewellery Looted, Bihar Fraud
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com