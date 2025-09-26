बिहार में नकली CBI का गजब कारनामा, पलक झपकते ही रिटायर्ड अधिकारी संग कर दिया खेला!

बिहार के कटिहार से ठगी का एक अजब मामला-गजब सामने आया है. कुछ लोगों ने नकली सीबीआई अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी को ही ठग लिया. उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी. कली सीबीआई अधिकारियों ने उनको 1 लाख रुपये से ज्यादा का चूनाकर लगाकर सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया. कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही बजरंगबली मंदिर के पास हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

रिटायर्ड अधिकारी संग ठगी, लूटे सोने के जेवर

पुलिस रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी संग हुई ठगी की जांच कर रही है. आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी ने अपने साथ हुई ठगी की पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे की दुकान से लौट रहे थे. तभी तीन लोगों ने उनके पास आकर कहा कि वे सभी सीबीआई से हैं. आगे चाकूबाजी हुई है. फिलहाल माहौल ठीक नहीं है कोई भी सामान छीन सकता है इसलिए वह अपनी ज्वेलरी उतारकर पेपर में लपेटकर अपनी जेब में रख लें. उन्होंने अपने गले की चेन और दोनों अंगूठी उतरकर उनके दिए पेपर में लपेटकर जेब में रख ली. बस इसी दौरान ठगों ने पेपर को बदल दिया और उनको पता भी नहीं चला.

नकली CBI अधिकारियों ने लगाया चूना

कुछ दूर जाकर जब उन्होंने पेपर खोलकर देखा तो उसमें सोना नहीं बल्कि ईंट के टुकड़े रखे थे. इसे देखकर वह हैरान रह गए. तब जाकर बुजुर्ग को पूरा मामला समझ आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है. एएसपी अभिजीत सिंह ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि त्योहारी सीजन में कटिहार में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी हैं. इसीलिए लोगों को और प्रशासन को सजग होने की जरूरत है.