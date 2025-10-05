मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने साफ कहा कि चुनाव संविधान के अनुसार होगा. इसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सभी उम्मीदवारों की फोटो ईवीएम में रंगीन होगी. सीईसी ने SIR से लेकर चुनाव की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया.

चुनाव आयोग की 10 बड़ी बातें

#WATCH | Patna, Bihar: Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar says, "...When the ballot paper is inserted into the EVM, the photo on it is black and white, making it difficult to identify, even though the election symbol remains. It was also suggested that the serial… pic.twitter.com/vwS9WspYiG — ANI (@ANI) October 5, 2025