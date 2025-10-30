विज्ञापन
बिहार चुनाव मैदान में उतरे 2-2 सिंघम कौन हैं, आईपीएस का जॉब छोड़ राजनीति में ली है एंट्री

बिहार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज चुनावी मैदान में अपना भाग्य अजमा रहे हैं. कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी भी मैदान में हैं जिन्हें अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है.

बिहार चुनाव मैदान में उतरे 2-2 सिंघम कौन हैं, आईपीएस का जॉब छोड़ राजनीति में ली है एंट्री
  • बिहार चुनाव में दो आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे और आनंद मिश्रा ने नौकरी छोड़कर सियासी मैदान में कदम रखा है
  • शिवदीप लांडे मुंगेर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जबकि आनंद मिश्रा बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं
  • दोनों अधिकारियों की पहचान दबंग और सिंघम के रूप में रही है तथा दोनों की पत्नियां बिजनेस वूमेन हैं
पटना:

बिहार विधानसभा के चुनाव में दो आईपीएस सियासी समर में कूदे हैं. एक हैं शिवदीप डब्लू लांडे जो मुंगेर जिले के जमालपुर से निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं. दूसरे हैं आनंद मिश्रा, जो बक्सर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं. शिवदीप लांडे और आनंद मिश्रा के बीच तीन बड़ी समानता है. पहला कि दोनों अधिकारी की पहचान सुपर कॉप, दबंग और सिंघम के रूप में रही है. शिवदीप लांडे को बिहार का सिंघम, जबकि आनंद मिश्रा को असम का सिंघम कहा जाता रहा है. दूसरी बड़ी समानता है कि आइपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर सियासत में इंट्री मारे हैं. तीसरी बड़ी समानता है कि दोनों की पत्नी बिजनेस वूमेन हैं.

कौन हैं शिवदीप लांडे

49 वर्षीय शिवदीप डब्लू लांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले के विदर्भ इलाका के रहने वाले हैं. वह किसान परिवार से हैं. शिवदीप लांडे की शादी महाराष्ट्र के पूर्व वाटर रिसोर्स एंड वाटर कंजरवेशन मिनिस्टर विजय शिवतारे की बेटी ममता शिवतारे से हुई. शिवदीप 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. हालांकि इसके पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए भी सेलेक्शन हुआ था.

शिवदीप महाराष्ट्र के अकोला जिला के पारस सरस्वती विद्यालय से एसएससी, सरस्वती जूनियर कॉलेज से एचएसएससी और अमरावती यूनिवर्सिटी के एसएसजीएमसीई से बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है. फिलहाल, शिवदीप लांडे कदकुआं, बांकीपुर पटना में रहते हैं. एक साल पहले शिवदीप लांडे ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जब वे पूर्णिया के आईजी थे. 

शिवदीप लांडे तिरहुत के डिप्टी आईजी के अलावा मुंगेर, अररिया और पूर्णिया के एसपी रहे. शिवदीप लांडे जब पटना सेंट्रल के सिटी एसपी थे तब काफी पॉपुलर हुए थे. चूंकि उस दौरान सड़कों पर छेड़खानी करनेवालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया करते थे.

राजनीति में इंट्री के लिए आईपीएस से दिया इस्तीफा

शिवदीप लांडे ने सियासत में इंट्री के लिए आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दिया था. उन्होंने 19 सितंबर 2024 को नौकरी से रिजाइन कर दिया था. इसके बाद सियासत में आ गए. उन्होंने 8 मार्च 2025 को हिंद सेना नाम का पार्टी का गठन भी किया था. पूरे बिहार में लड़ाने की घोषणा की थी. हालांकि फिलहाल शिवदीप फिलहाल निर्दलीय लड़ रहे हैं. शिवदीप पहली दफा चुनाव मैदान में हैं.

शिवदीप के पास अचल संपति नहीं

निर्दलीय प्रत्याशी शिवदीप लांडे के पास कोई अचल संपति नही है. इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नही है. शिवदीप लांडे के पास कुल 20 लाख 74 हजार 515 रूपए की चल संपति है. शपथ पत्र के मुताबिक, शिवदीप लांडे का वार्षिक आय- 26 लाख 77 हजार 520 रूपए है. शिवदीप के पास 40 हजार रूपए नगद है. शिवदीप लांडे से अधिक संपति उनकी पत्नी ममता शिवदीप लांडे के नाम है. ममता शिवदीप लांडे बिजनेस वुमेन है.

शिवदीप लांडे की पत्नी ममता लांडे के पास 20 करोड़ पांच लाख 27 हजार 577 रूपए की चल और अचल संपति है. इसमें 6 करोड़ 68 लाख 52 हजार 577 रूपए की चल और 13 करोड़ 36 लाख 75 हजार की अचल संपति है. ममता के चल संपति में 23 हजार नगद के अलावा 60 लाख का लैंड कू्रजर, 29 लाख का स्कार्पियो और 100 ग्राम सोना के अलावा बैंक शेयर आदि है.

जबकि ममता के अचल संपति में दो फ्लैट और 17 एकड़ 15 डिसमील जमीन है. एक फ्लैट वन मरीना, मरीन लाइन मुंबई में, जबकि दूसरा फ्लैट लोढ़ा एस्टिलो खराडी, पुणे में है. शिवदीप की पत्नी के पास 2 करोड़ 70 लाख का लोन है, जिसमें 20 लाख का कार लोन और ढाई करोड़ का आवासीय लोन है. शिवदीप की पुत्री अर्हा शिवदीप लांडे के पास 14 लाख 75 हजार 435 की चल संपति है. एक हजार रूपए नगद है.

कौन हैं आनंद मिश्रा

बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा बिहार के बक्सर जिले के इटारही के जिगना के रहने वाले हैं. वह मूलरूप से भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के पड़सौरा गांव के रहनेवाले हैं. हालांकि शपथपत्र में मोसाफिरगंज, बक्सर का जिक्र किया है. आनंद मिश्रा के पिता परमहंस मिश्र हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता में इंजीनियर रहे हैं. आनंद मिश्रा हिंद मोटर एजुकेशन सेंटर कोलकाता से मैट्रिक किया. जबकि कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन. उसमानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन में मास्टर्स किया है.

44 वर्षीय आनंद मिश्रा असम कैडर के पुलिस अधिकारी रहे हैं. वह 2011 में असम और मेघालय कैडर के रूप में भारतीय पुलिस सेवा में ज्वाइन किया था. आनंद मिश्रा यूपीएससी के पहले बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम भी पास किया था.आनंद मिश्रा की पहचान सुपर कॉप और इनकांउटर स्पेशलिस्ट के रूप में रही है. नगांव जिले में तैनाती के दौरान ड्रग माफिया और आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. आनंद मिश्रा को प्रेसीडेंट मेडल पुलिस का गैलेंटरी आवार्ड मिला है. असाधारण सेवा के लिए असम सरकार के जरिए मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है. यही नही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जरिए आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक मिला है. इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार मिला है.

सियासत में इंट्री के लिए छोड़ी नौकरी

आनंद मिश्रा सियासत में इंट्री के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ी है. जनवरी 2024 में आनंद मिश्रा ने त्यागपत्र दिया था, तब वे असम के लखीमपुर में एसएसपी थे. फिर बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े. बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे. टिकट नही मिली थी. तब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब उन्हें 47 हजार 409 मत मिला था. जबकि 30 हजार 91 मतों के अंतर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी की हार हो गई थी. तब राजद के सुधाकर सिंह निर्वाचित हुए थे.

लोकसभा चुनाव के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ जुड़े. 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज के संस्थापक सदस्य रहे. लेकिन11 मई 2025 को जन सुराज से त्यागपत्र दे दिया. फिर 19 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं.

रॉयल एन्फील्ड के शौकीन हैं आनंद मिश्रा

बक्सर के बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में बीपीएससी विधार्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के संबंध में एक मुकदमा है. आनंद मिश्रा के पास करीब ढ़ाई करोड़ रूपए की संपति है. आनंद के पास 60 लाख 19 हजार 10 रूपए की चल और 60 लाख रूपए की अचल संपति है. जबकि आनंद मिश्रा की पत्नी अर्चना तिवारी के पास 88 लाख 39 हजार 910 रूपए की चल और 17 लाख की अचल संपति है. आनंद मिश्रा के हलफनामा के मुताबिक, 2024-25 में कुल वार्षिक आय एक लाख 85 हजार रूपए है. जबकि उनकी पत्नी अर्चना का सलाना आय 12 लाख 21 हजार 370 रूपए है.

आनंद मिश्रा के चल संपति में 47 हजार नगदी है. छह लाख 87 हजार 990 रूपए कीमत की 100 ग्राम सोना, 2 लाख 51 हजार 631 रूपए कीमत की रोयाल इनफिल्ड गाड़ी है. जबकि स्थाई संपति में आनंद मिश्रा के पास हरनाथपुर रोड हुगली में 2800 वर्गफीट का मकान है. इसकी कीमत करीब 60 लाख रूपए है.

जबकि पत्नी अर्चना के पास 88 लाख 39 हजार 910 रूपए की चल संपति है. इसमें 17 लाख 19 हजार 957 रूपए कीमत की 250 ग्राम सोना आदि है. 51 हजार 370 रूपए नगदी है. जबकि अचल संपति में मुखर्जी रोड हुगली कोलकाता में 220 वर्गफीट का व्यावसायिक प्रतिष्ठान है. जिसकी कीमत 17 लाख रूपए है. आनंद मिश्रा दंपति के अलावा परिवार में 19 लाख 34 हजार 101 रूपए की चल संपति है. आनंद मिश्रा ने हलफनामा में खुद के पेशा में सामयिक निजी सलाहकार और पत्नी की पेशा में बिजनेस का जिक्र किया है.

