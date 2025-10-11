विज्ञापन
बिहार चुनावः राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी को बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि...

बिहार चुनाव में इन दिनों जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार चर्चाओं के केंद्र में हैं. शनिवार को वो वैशाली जिले की राघोपुर इलाके के दौरे पर हैं. यह क्षेत्र राजद का गढ़ माना जाता है. तेजस्वी यहां से विधायक हैं. पीके ने राघोपुर जाने से पहले क्या कुछ कहा, पढ़ें.

तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर.
  • प्रशांत किशोर ने राघोपुर को बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बताया, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.
  • उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद वहां स्कूल अस्पताल और सड़क नहीं बने.
  • प्रशांत किशोर ने राघोपुर में जनसुराज पार्टी की मजबूत चुनाव लड़ने की बात कही और सेटिंग पर रोक लगाई.
पटना:

Prashant Kishor Raghopur Visit: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति हलचल तेज है. शनिवार को जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर राघोपुर के दौरे पर पहुंचे. वैशाली जिले का राघोपुर आरजेडी का गढ़ कहा जाता है. यहां से अभी तेजस्वी यादव विधायक हैं. लेकिन बीते दिनों प्रशांत किशोर से राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कहकर यहां की राजनीति गरमा दी है. शनिवार को राघोपुर जाते समय प्रशांत किशोर ने कहा, "हम बिहार के उस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है. इसे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अपना क्षेत्र बनाता है, लेकिन वहां के बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना पाता है. महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं बना पाता है. आज तक वहां सड़क नहीं बना."

लोगों से बातचीत होगी, शाम में आने के बाद आगे का तय होगाः पीके

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं पहली बार नहीं जा रहा हूं. मैं पहले भी गया हूं. पदयात्रा भी की है. राघोपुर छूटा हुआ था, क्योंकि वो दियारा का एरिया है. वहां जाने में दिक्कत थी. पीपा पुल रहता है. अब मैं वहां जा रहा हूं. लोगों से बातचीत होगी. शाम तक लौट कर आऊंगा तब फिर तय होगा.

PK बोले- तेजस्वी को बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि...

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लोगों ने कहा कि तेजस्वी को डरना चाहिए. तेजस्वी को बिल्कुल डरना चाहिए. इसलिए डरना चाहिए उस क्षेत्र की जनता के वोट से यह परिवार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनता रहा है. इन लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी नहीं बदली. तेजस्वी को इसलिए डरना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी तो बदल ली, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी नहीं बदली.

'प्रशांत किशोर लड़े या कोई दूसरा साथी लड़े, इस बार सेटिंग नहीं होगी'

क्या पीके राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे... इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी लड़े, प्रशांत किशोर लड़े या फिर जनसुराज का कोई और साथी लड़े, इस बार इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा कि इस बार कोई सेटिंग नहीं होगा. वहां हर बार जो सेटिंग से लड़ते थे.

तेजस्वी दो जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं... इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अच्छे-अच्छे का पसीना निकल जाएगा. राघोपुर की जनता तैयार बैठी है. क्योंकि उनको भरोसा नहीं है. राघोपुर उनका गढ़ कहा जाता है. लेकिन जनसुराज पूरी चुनौती देगा.

राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, जुटी लोगों की भारी भीड़

प्रशांत किशोर तेजश्वी यादव के विधान सभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे. राघोपुर पुल पर प्रशांत किशोर का जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इसके बाद राघोपुर में आयोजित एक छोटी सभा में प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि इस इलाके में इतनी ग़रीबी है, इसको दिखाने मैं यहां आया हूं.

तेजश्वी को डरना चाहिए कि उन्होंने इस इलाके की बदहाल व्यवस्था के किए कोई काम नहीं किया. यहां की जनता के बीच हम आए हैं, अब चुनाव लड़ना है या नहीं वह बाद में तय होगा. राघोपुर में आज भी बाढ़ की समस्या है. मालूम हो कि राघोपुर वैशाली जिले में आता है. राघोपुर का क्षेत्र गंगा के बीच का क्षेत्र है. 

पीके ने कहा कि हम जाति पर यकीन नहीं करते हैं. यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं. इस राज्य के मुखिया के क्षेत्र में ग़रीबी है. पूरे बिहार की जनता को जैसे मेरे से उम्मीद है वैसे ही राघोपुर से भी उम्मीद है.

पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर पीके बोले- यह बीजेपी और उनका फैसला

पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. उनकी पत्नी आई थी, मेरी सामाजिक जिम्मेदारी थी कि मैं उनसे मिलूं, उनकी बातें सुनी. उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का फैसला बीजेपी का होगा. पवन सिंह भी मेरे मित्र है. उनका चुनाव नहीं लड़ने का फैसला उनका और उनकी पार्टी का है.

