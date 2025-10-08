विज्ञापन
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है. यह मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है.

बिहार चुनाव: पावर स्टार पवन सिंह का टिकट फंसा, अब BJP बना रही दूसरी रणनीति
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह.
  • पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के कारण उनके बिहार विधानसभा चुनाव टिकट पर संकट मंडरा रहा है.
  • ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुलिस के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है.
  • भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है ताकि वे चुनावी विवाद से बच सके.
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का टिकट फंसता नजर आ रहा है. पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के कारण पवन सिंह के टिकट पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही है. मालूम हो कि हाल ही में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा सुर्खियों में आई थी. लेकिन इस चर्चा के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लखनऊ पहुंचने पर बड़ा बवाल हो गया. जिसके बाद पवन सिंह का पत्नी के साथ निजी विवाद ज्यादा चर्चा में है. अब बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पवन सिंह का टिकट अब फंसता नजर आ रहा है.

घर से निकलकर बहस में बदला पवन सिंह का विवाद

इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर सीधा सवाल उठाया. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है, जहां लोगों की सहानुभूति और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है.

ज्योति सिंह ने यूपी सीएम से लगाई गुहार

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो में वह थाने में बार-बार बुलाए जाने को लेकर मानसिक रूप से परेशान नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद उन्हीं से है क्योंकि पूरा देश उन्हें न्याय प्रिय नेता के रूप में देखता है.

ज्योति ने खुद को बलिया की बेटी बताते हुए सीएम योगी से मांगा न्याय

उन्होंने अपने पोस्ट में खुद को बलिया की बेटी बताते हुए भावनात्मक अंदाज में सवाल उठाया और लिखा, ''मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या आज एक पत्नी अपने पति से मिलने जाए, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है?''


पवन सिंह का टिकट फंसा, राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी

अब पत्नी के साथ चल रहे विवाद के कारण पवन सिंह का विधायकी टिकट फंसता नजर आ रहा है. चर्चा है कि इस बार पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है. ऐसी पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है. क्योंकि जिस प्रकार ज्योति सिंह का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया उसको लेकर पवन सिंह का टिकट असमंजस का फिर से शिकार हो गया है.

माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव वाली गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेगी. क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे. नतीजा यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता को हार मिली और सीट महागठबंधन के खाते में चली गई. अब बीजेपी पवन को राज्यसभा भेजकर उनके फैंस का वोट भी हासिल कर लेगी. साथ ही ज्योति मामले से उठी आग में झुलसने से भी बच जाएगी.

Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Assembly Elections, Pawan Singh, Pawan Singh Wife Dispute, Pawan Singh Wife Controversy
