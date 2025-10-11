पटना से दिल्ली तक... दिनभर मंथन के बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी, कहां फंसा है सीट शेयरिंग का पेंच?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का शनिवार (11 अक्टूबर) को दूसरा दिन बीत गया. लेकिन अभी तक राज्य के दोनों प्रमुख सियासी गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी. दोनों गठबंधनों के नेताओं के पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा. हर क्षण लगा कि अब बस... ऐलान होने ही वाला है. लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फंसी पेंच अभी तक ढीली नहीं हो सकी. NDA खेमे के सभी प्रमुख नेता शनिवार को दिल्ली अलग-अलग बैठकों में शामिल हुए.

BJP कोर कमेटी की 8 घंटे तक बैठक चली. JDU, BJP, JLP (रामविलास), HUM, RLM सहित अन्य दलों के नेताओं की भी मुलाकात और बैठकें हुईं. लेकिन सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो सका.

दूसरी ओर महागठबंधन खेमे में पटना में RJD सुप्रीमो लालू यादव के नेतृत्व में दो घंटे तक मैराथन मींटिग हुई. फिर तेजस्वी भी अलग-अलग नेताओं से मिलते रहे. कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी नेताओं के मिलने-जुलने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमित कहां तक पहुंची यह क्लियर नहीं हो सका.

सभी छोटे दल अभी भी तेवर दिखा रहे हैं. दूसरी ओर बड़े दलों के साथ चुनौती है कि सहयोगी दलों को साथ लिए बिना चुनाव जीतना टेढी खीर है. ऐसे में इसे मनाओ तो वो रूठ जाता है. एक को शांत करो को दूसरा तेवर दिखाने लगता है. बिहार की राजनीति को लेकर शनिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक क्या हुआ? पढ़ें इस रिपोर्ट में.

शुरुआत सत्ताधारी NDA गठबंधन से

NDA में BJP, JDU, चिराग पासवान की पार्टी LJP (रामविलास), जीतन राम मांझी की पार्टी HUM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM है. इन पांच दलों के शीर्ष और जिम्मेदार नेताओं के बीच बीते दो-तीन दिनों से सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है. लेकिन यहां मामला ऐसा फंसा कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है.

3 दिन की मान-मनोव्वल के बाद चिराग माने तो अब मांझी और कुशवाहा नाराज!

NDA में सीट शेयरिंग के मामले में बीते कुछ दिनों से सबसे ज्यादा मुखर चिराग पासवान की पार्टी नजर आई. पटना के बाद उन्हें दिल्ली में भी मनाने की भरसक कोशिश हुई. आखिर में नित्यानंद राय चिराग को मना कर कैमरे पर लाए और मुस्कुराते चेहरे के साथ बोले- सब कुछ ठीक है. जल्द पूरी जानकारी चिराग देंगे.

जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नड्डा और अमित शाह से मुलाकात

लेकिन चिराग के मानने के बाद एनडीए में अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की चर्चा है. जीतेन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मिले. जीतन मांझी की बैठक करीब 30 मिनट जबकि उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा के घर डेढ़ घंटे रहे. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से दोनों ही नेताओं को सीट शेयरिंग को लेकर फ़ार्मूला बता दिया गया है. लेकिन इस फॉर्मूले पर जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं.

मांझी के प्रवक्ता बोले- हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं

भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे का बड़ा बयान आया है. उन्‍होंने कहा, "मांझी जी ने अपनी बात भाजपा नेतृत्व को बता दी है. राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता है. हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत चल रही है."

उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों का ऑफर, वो 20 मांग रहे

सीट शेयरिंग फाइनल होने की खबरों के बीच RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने X पर लिखा- 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गठबंधन में उन्हें 6 सीटें मिल रही है, जबकि वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं.

NDA घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग (संभावित)

JDU को 101

BJP को 100

LJP को 26

HUM को 7

RLM को 6 सीटें

3 सीटों पर बातचीत जारी.

अब बात विपक्षी महागठबंधन की

बिहार के विपक्षी दलों के महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, माले, CPI, CPM और VIP. अब इसमें JMM और LJP (पारस) और आईपी गुप्ता की पार्टी इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी के जुड़ने की चर्चा है. इन सभी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर बीते कई दिनों से बातचीत का दौर जारी है. लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन सकी है.

लालू ने संभाली कमान, 2 घंटे चली मैराथन बैठक

शनिवार को महागठबंधन की सीट शेयरिंग को फाइनल करने के लिए लालू यादव के नेतृत्व में राजद कोर ग्रुप की बैठक लगभग 2 घंटे से अधिक तक चली. जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मण्डल, अब्दुल बारी सिद्धकी, रणविजय साहू, फातमी, जयप्रकाश यादव, रामचंद्र पूर्वे, सुनील सिंह सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे.

महासचिव बोले- सब कुछ तय और स्पष्ट, कुछ क्षण में ऐलान

इस बैठक में सीट बटवारे को लेकर चर्चा हुई. राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की बैठक हुई है. इसमें गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है. राष्ट्रीय जनता दल का सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कुछ ही क्षण में ऐलान हो जाएगा. महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के लोग मिलकर सरकार बनाएंगे.

लेकिन रणविजय साहू का जैसा बयान बीते तीन दिनों में महागठबंधन के कई नेताओं ने दिया है. लेकिन यह कुछ ही क्षण अभी तक समाप्त नहीं हो रहा. दूसरी ओर शनिवार को तेजस्वी की आईपी गुप्ता से मुलाकात हुई. इससे उनकी पार्टी के भी महागठबंधन के साथ लड़ने की चर्चा है.

मुकेश सहनी के पोस्टर ने बढ़ाई हलचल, फिर खुद लिखा- महागठबंधन अटूट

इधर मुकेश सहनी ने शनिवार को एक्स पर शेयर किए एक पोस्टर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. मुकेश सहनी ने शनिवार को शेयर किए पोस्टर में उन्होंने न तो महागठबंधन का नाम लिखा और ना ही किसी साथी नेता की तस्वीर या नाम का जिक्र किया. उनके शेयर किए पोस्टर पर लिखा था- 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे, जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा.

इस इस पोस्टर के बाद करीब 4 घंटे बाद मुकेश सहनी ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा- महागठबंधन अटूट है. हम बिहार में आदरणीय लालू यादव जी की सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ विकास और समानता की नई कहानी लिखेंगे.

बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग (संभावित)

RJD : 134-35

INC : 54-55

CPI ML : 21-22

CPI : 6

CPI : 4

VIP : 15-16

JMM, RLJP, IIP को मिलाकर : 6-7

