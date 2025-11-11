विज्ञापन
बिहार चुनाव LIVE: वारिसलीगंज, नबीनगर... बाहुबलियों की सीटों पर कैसी है वोटिंग की रफ्तार, जानें हर अपडेट

bahubali seats Voting percentage: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कई बाहुबलियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. ऐसे में चुनाव किसी अखाड़े से कम नजर नहीं आ रहा है. 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहा है.

वारिसलीगंज में बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं
  • वारिसलीगंज सीट पर आरजेडी की अनीता देवी और बीजेपी की अरुणा देवी दोनों बाहुबली नेताओं की पत्नियां हैं
  • नबीनगर सीट पर बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं
पटना:

बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का अलग ही दबदबा रहा है. कई सीटों पर ये अहम भूमिका निभाते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कई बाहुबलियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. ऐसे में चुनाव किसी अखाड़े से कम नजर नहीं आ रहा है. 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहा है. जहां कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि, इनके बीच असली चर्चा उन चेहरों की है, जिनकी पहचान राजनीति से ज्यादा बाहुबली की है. इन सीटों पर कई जगह पर पत्नियां आमने-सामने हैं, तो कहीं बेटों ने पिता की विरासत को हाथों में लिया है. 

वारिसलीगंज में बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला

वारिसलीगंज सीट से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं. ये दोनों ही बीते ज़माने के बाहुबलियों की पत्नियां हैं. अनीता, जेल ब्रेक कांड में 17 साल सज़ा काट चुके अशोक महतो की पत्नी हैं. वहीं, अरुणा देवी 90 और 2000 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं.

समयवोटिंग प्रतिशत
7 AM15.37%

नबीनगर में आनंद मोहन के बेटे की एंट्री

नबीनगर सीट पर इस बार बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जदयू ने मैदान में उतारा है. चेतन 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदली है. उनका मुकाबला राजद उम्मीदवार अमोध चंद्रवंशी से है.

समयवोटिंग प्रतिशत
7 AM16.05%

बेलागंज में पुराने घरानों की टक्कर

बेलागंज सीट पर भी बाहुबली राजनीति का रंग साफ दिख रहा है. यहां राजद सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव मैदान में हैं. उनका सामना जेडीयू विधायक मनोरमा देवी से है, जो दिवंगत बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी हैं. दोनों परिवार लंबे समय से स्थानीय राजनीति के प्रभावशाली चेहरों के रूप में माने जाते हैं.

समयवोटिंग प्रतिशत
7 AM17.02%

नवादा में राजबल्लभ यादव की पत्नी मैदान में...

नवादा सीट से जदयू ने विभा देवी यानी बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला भाजपा के कौशल यादव से है. राजबल्लभ यादव पहले नाबालिग से बलात्‍कार केस में जेल में थे, लेकिन बरी होने के बाद जदयू में शामिल हो गए. अब उनकी पत्नी के कंधों पर राजनीतिक का पूरा भार है. 

समयवोटिंग प्रतिशत
7 AM11.63%
