बिहार चुनाव से पहले 'मंथन': 4 अक्टूबर को पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन दलों को नहीं मिला न्योता

- चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 4 अक्टूबर को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई है.
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
- बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना और राजनीतिक दलों के विचार जानना है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक 4 अक्टूबर को आयोजित होगी. इसी दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार दौरे पर रहेंगे और वह स्वयं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
यह बैठक पटना के होटल ताज में निर्धारित की गई है, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव के संबंध में विभिन्न राजनीतिक पक्षों के विचारों को जानना और तैयारियों की समीक्षा करना है.
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया गया है. जिन पार्टियों को बुलावा नहीं मिला है, उनमें मुकेश सहनी की वीआईपी (VIP), उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम (RLM), और जीतनराम मांझी की हम (HAM) पार्टी शामिल हैं.
