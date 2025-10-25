बिहार का चुनाव किसी एक के जीतने के लिए नहीं... मुंगेर की रैली में अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव किसी एक के जीतने के लिए नहीं है, इसका मकसद है 'जंगल राज' को वापस आने से रोकना. लालू–राबड़ी की सरकार ने भ्रष्टाचार से बिहार को बर्बाद कर दिया. आप सबने 2005 में जंगलराज हटाया और मोदी जी को चुना. लालू–राबड़ी लौटे तो वापस आएगा जंगलराज. NDA बनते ही बनेगा विकसित बिहार.

अमित शाह ने गिनाए काम

अमित शाह ने कहा कि NDA सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ. बीजेपी सीता-राम का भव्य मंदिर बनाएगी. मुंगेर में सीता कुंड का निर्माण होगा. धार्मिक स्थलों का व्यापक निर्माण होगा. 900 करोड़ से बेगूसराय में 6-लेन पुल बना है. पटना-कोलकाता एक्सप्रेस भी जल्द जुड़ेगी. मुंगेर में हवाई अड्डा बनेगा. लालू-राबड़ी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ भ्रष्टाचार फैलाया.

बीजेपी नेता ने कहा कि NDA सरकार में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के जीविका खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए. पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा. विधवा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 हुई. वृद्धा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 हुई. 87 लाख लाभार्थियों को 6 लाख का लाभ मिला है. 44 लाख बिहार के गरीबों को घर मिला है. 44 लाख शौचालय बनाए गए. 1 करोड़ 60 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया.

घोटालों की याद दिलाई

अमित शाह ने कहा कि लालू जी को चिंता है अपने लाल को मुख्यमंत्री बनाने की. लालू जी ने 15 साल में चारा घोटाला किया.वो कई घोटालों में शामिल रहे. एनडीए ने भ्रष्टाचार-मुक्त भारत देने का वादा किया है. मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, कश्मीर को भारत का अंग बनाया. ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने आतंकियों को समाप्त किया. कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग तो बिरयानी खिलाते थे. लालू जी ने परिवारवाद बढ़ाया, जनता के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए काम किए. इसके साथ ही अमित शाह ने दोनों हाथ उठवाकर 'जय श्री राम' के नारों के साथ विजय का संकल्प दिलवाया और अपना संबोधन समाप्त किया.