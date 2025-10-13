बिहार चुनाव में PK का 'मिशन' शाहाबाद... 'BJP वाले शस्त्र' से मैदान मारने की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज पार्टी ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. इस सूची में 65 नए नाम शामिल किए गए हैं. इससे पहले पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. अब तक कुल 116 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है. इस सूची में एक बड़ा नाम भी शामिल है. कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से हेमंत चौबे को जन सुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

हेमंत चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लालमुनि चौबे के बेटे हैं. लालमुनि चौबे की पहचान एक ईमानदार और प्रभावशाली नेता के रूप में रही है, जिन्होंने चैनपुर से 5 बार विधायक और बक्सर से चार बार सांसद के रूप में सेवा दी. लालमुनि चौबे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी थे.

बीते दिनों में हेमंत चौबे ने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया था. हेमंत चौबे के जन सुराज में शामिल होने से शाहाबाद क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है. यह कदम बीजेपी और एनडीए के लिए एक राजनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर उस क्षेत्र में जहां चौबे परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है.