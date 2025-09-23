विज्ञापन
225 सीटें तो हमारी हैं, बाकी पर देखो सरकार बनाने का सपना... तेजस्वी पर चिराग की चुटकी

चिराग ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतरने जा रहा है. हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ेंगे. अगर हम सरकार बनाएंगे तो तेजस्वी के पास सरकार बनाने की तैयारी के लिए कितनी सीटें बचेंगी ये आप समझ ही सकते हैं.

तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का जवाब.
  • बिहार चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर हैं.
  • चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सरकार बनाने के दावे पर कहा कि सपना देखने का हक सभी को होता है.
  • चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है और विपक्ष का सपना पूरा नहीं होगा.
हाजीपुर:

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी (Bihar Assembly Election) बचे हैं. ऐसे में सभी दलों ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है. क्या बीजेपी और क्या आरजेडी हर दल चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है. तेजस्वी यादव इन दिनों खूब एक्टिव हैं. वह तो बिहार यात्रा पर नितल गए हैं. अपनी हर सभा में वह सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. ऐसे में चिराग पासवान ने उन पर चुटकी ली है. चिराग ने कहा कि सपना देखने का हक और अधिकार सबको होता है. चिराग ने कहा कि जब 225 सीटें हम जीतेंगे तो जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं उनके पास जीत की तैयारी के लिए कितनी ही सीटें बचेंगी.

सपने देखने का हक और अधिकार सभी को

चिराग पासवान ने तेजस्वी पर ये चुटकी बिहार के हाजीपुर में एक बैठक के दौरान ली. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र और जिले के सभी बड़े अधिकारियों और विधायकों के साथ एक बैठक की. इस दौरान जिले के विकास को लेकर कई फैसले लिए गए साथ ही अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए. मीडिया ने इस दौरान चिराग से सवाल किया कि 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से सरकार बनाने के लिए तैयार रहने को कहा था. इस पर चिराग ने जवाब देते हुए कहा कि अच्छी बात है. वह हर बार यही कहते हैं. पिछली बार भी तेजस्वी ने तैयार रहने को कहा था. सब तैयार हो भी जाते हैं. उसके बाद भी वह चुनाव हार जाते हैं. ऐसे में सपने देखने का हक और अधिकार हर किसी को है.

विपक्ष का सपना कभी पूरा नहीं होगा

एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की कोशिश यही रहती है कि किस तरह अपनी बयानबाजी से बाल की खाल निकाली जाए और एनडीए गठबंधन में दरार डाली जाए. इसके लिए ये लोग किसी नेता को दूसरे नेता से जोड़ देते हैं. कभी दरार की बातें कहते हैं. वह चाहे जो कर लें लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा. चिराग ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतरने जा रहा है. हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ेंगे. अगर हम सरकार बनाएंगे तो तेजस्वी के पास सरकार बनाने की तैयारी के लिए कितनी सीटें बचेंगी ये आप समझ ही सकते हैं.

सीवान में तीन साथियों के साथ गिरफ्तार रईस खान के सवाल पर चिराग अपना पल्ला झाड़ते नजर आए. उन्होंने कहा कि जहां तक उनके दो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सवाल है तो उनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है. जानकारी आने के बाद वह इस बारे में कुछ भी कहेंगे. फिलहाल वह इस पर कुछ नहीं कह सकते.

