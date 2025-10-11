विज्ञापन
बिहार चुनाव: टिकट से पहले ही ठोंकी ताल, लगे पोस्टर-बैनर, BJP-जेडीयू और RJD के नेताओं ने नामांकन का किया ऐलान

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वाम दलों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों से नामांकन के लिए पोस्टर जारी कर दिए हैं.

बिहार चुनाव: टिकट से पहले ही ठोंकी ताल, लगे पोस्टर-बैनर, BJP-जेडीयू और RJD के नेताओं ने नामांकन का किया ऐलान
  • बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है लेकिन महागठबंधन और एनडीए ने सीटों का आधिकारिक बंटवारा नहीं किया है.
  • आरजेडी और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवारों के पोस्टर जारी कर चुनावी दावेदारी पेश की है.
  • मोकामा, साहेबपुर कमाल, परबत्ता और तारापुर से दलों के उम्मीदवार नामांकन के लिए पर्चा भरने का ऐलान कर चुके हैं.
नई दिल्ली:

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है. वर्तमान में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधनों ने अपनी-अपनी सीटों का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी. इसके बावजूद, कई संभावित उम्मीदवारों ने नामांकन की तारीखों की घोषणा करना शुरू कर दिया है.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वाम दलों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों से नामांकन के लिए पोस्टर जारी कर दिए हैं. इस चुनावी माहौल में सबसे दिलचस्प और तनावपूर्ण स्थिति भागलपुर जिले की कहलगांव सीट पर बनी हुई है, जहां एक ही गठबंधन के दो अलग-अलग दलों के उम्मीदवारों ने सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए पोस्टर जारी कर दिए हैं.

कहलगांव सीट से RJD-कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में

कहलगांव सेट की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है. बीते दिनों यहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा में झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था. खबर है कि इस सीट से कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को हरी झंडी दे दी है. प्रवीण कुशवाहा ने 17 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान किया है.

  • मोकामा से अनंत सिंह 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. पार्टी ने उन्हें आधिकारिक रूप से उम्मीदवार नहीं बनाया है. 
  • साहेबपुर कमाल से राजद के उम्मीदवार सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव ने 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान किया है. वे अभी साहेबपुर कमल से ही विधायक हैं.
  • परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव भी 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. वह हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए हैं. 
  • तारापुर विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में सकलदेव बिंद पर्चा भरने का दावा कर रहे हैं. वे 14 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे. इस सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान किया है. हालांकि, वे किसी पार्टी के उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यह साफ नहीं है. 
  • बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह साहेबगंज सीट से पर्चा भरने का ऐलान कर चुके हैं. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही उन्होंने अपने नामांकन का ऐलान कर दिया. पिछला चुनाव वे वीआईपी के टिकट पर जीते थे बाद में भाजपा में शामिल हो गए.
  • भाकपा माले की तरफ से भी दो उम्मीदवारों ने नामांकन की तारीखों का ऐलान किया है. मांझी से सत्येंद्र यादव 14 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे. वहीं विभूतिपुर से अजय कुमार 16 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे. दोनों सीटिंग विधायक हैं. 

दिलचस्प है कि दोनों ही गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. हालांकि, कई सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के भीतर सहमति बन चुकी है. इसलिए उन जगहों से उम्मीदवारों ने पर्चा भरने का ऐलान कर दिया है. लेकिन इसमें कहलगांव जैसी सीट भी शामिल है, जहां गठबंधन के ही दोनों दल आमने-सामने हैं. अब यह देखना होगा कि जब सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होता है तो इनमें से कितने उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेना पड़ सकता है.

Bihar Elections 2025, Bihar Assembly Elections, RJD, Congress BJP, Tejashwi Yadav, Anant Singh
