'गाड़ी-घोड़ा बंद, तो भैंस ज़िंदाबाद!' जब देसी' सवारी पर वोट डालने पहुंचे लालू के करीबी, देखें VIDEO

वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के निवासी केदार प्रसाद यादव का भैंस पर चढ़कर मतदान करने जाना, इस महापर्व के दौरान एक यादगार और चर्चा का विषय बन गया है.

  • वैशाली के भगवानपुर निवासी केदार प्रसाद यादव ने मतदान के दिन भैंस पर सवार होकर वोट डालने का अनोखा तरीका अपनाया
  • लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता केदार यादव के इस अंदाज ने चुनावी माहौल में सांस्कृतिक रंग भर दिया था
  • चुनाव के कारण सभी गाड़ियां और घोड़े बंद होने से केदार यादव ने अपनी पारंपरिक सवारी भैंस को चुना था
लोकतंत्र का महापर्व हो और वैशाली के भगवानपुर निवासी केदार प्रसाद यादव चर्चा में न आएं, ऐसा हो नहीं सकता. अपने अनोखे कारनामों के लिए जाने जाने वाले केदार यादव ने आज मतदान के दिन एक बार फिर सबको चौंका दिया. इस बार, वह वोट डालने के लिए अपनी पसंदीदा 'सवारी' भैंस पर सवार होकर निकले.

लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता माने जाने वाले केदार यादव का यह अंदाज़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा. इतना ही नहीं, उनके साथ चल रही महिलाओं ने इस दौरान लोकगीत गाकर इस सफर को और भी मनमोहक बना दिया, जिससे चुनावी माहौल में एक सांस्कृतिक रंग घुल गया.

भैंस पर सवारी की वजह

केदार यादव ने बताया कि चुनाव के कारण सभी गाड़ियां और घोड़े बंद हैं, और उनका मतदान केंद्र (बूथ) यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्कूल में है. ऐसे में, उन्होंने किसी और वाहन का इंतजार करने के बजाय, अपनी पारंपरिक सवारी 'भैंस' को ही चुना. हाथ में लाठी और भैंस की पीठ पर सवार केदार यादव का यह अनोखा काफिला देखने लायक था.

केदार यादव ने कहा, "सभी गाड़ी-घोड़ा बंद है, इसलिए हम अपनी सवारी भैंस पर चढ़कर यहां से 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है जहां वोट गिराने जा रहे हैं."

लालू के 'खास' केदार

केदार यादव की पहचान सिर्फ उनके कारनामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. यह उनकी नज़दीकी ही है कि लालू जी जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं, तो उनका काफिला हर हाल में केदार के लिए रोका जाता रहा है.

