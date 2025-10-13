जन सुराज की दूसरी लिस्ट से 5 प्वाइंट में समझिए पीके का प्लान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन जहां सीट बंटवारे के फेर में फंसे हैं, वहीं प्रशांत किशोर ने सोमवार को उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी. उनकी जन सुराज पार्टी अब तक कुल मिलाकर 116 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है. जन सुराज पार्टी ने दोनों लिस्ट मिलाकर 31 पर अति पिछड़े, 21 पर पिछड़े और 21 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं. यानी चुनौती सीधी-सीधी जेडीयू और आरजेडी को मिलने जा रही है.

PK की दूसरी लिस्ट का गणित

प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट में 18 अनुसूचित जाति (SC), 1 अनुसूचित जनजाति (ST) और 46 सामान्य उम्मीदवार शामिल हैं. अति पिछड़ा वर्ग से 14, ईबीसी से 10, सामान्य वर्ग से 11, 40 हिंदू और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति केवल जाति या धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि एक संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ने की कोशिश है. PK का यह फॉर्मूला बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने वाला लग रहा है. इस लिहाज से अब तक तक सामने आई दोनों लिस्ट का निचोड़ यह है कि जेडीयू और आरजेडी पीके के सीधे निशाने पर हैं .जानिए बिहार में पीके का प्लान 5 क्या है.

सामान्य सीट पर SC कैंडिडेट दिया क्या संदेश

जनसुराज ने दूसरी लिस्ट में 18 एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया. यहां गौर करने वाली बात ये है कि कुछ सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से उम्मीदवारों को टिकट देकर एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है. जाहिर सी बात है कि बिहार सामाजिक न्याय की धरती रही है. नीतीश और लालू जैसे बड़े नेता भी सामाजिक न्याय की राजनीति करते आए हैं. जनसुराज का यह कदम न सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पार्टी जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दे रही है.

मुस्लिम उम्मीदवारों को भी भरपूर तवज्जो

जनसुराज की दूसरी सूची में मुस्लिम समुदाय से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. जिससे ये साफ पता चलता है कि PK मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है. जनसुराज की यह रणनीति RJD और AIMIM जैसी पार्टियों को सीधी चुनौती देती है. इसके अलावा मुस्लिमों का बड़ा तबका नीतीश का भी वोटर है.

चिराग पासवान को टारगेट कर रहे PK

रामविलास के बेटे की पार्टी लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान की पकड़ वाले क्षेत्रों में जनसुराज ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली लग रहे है. दरअसल यह PK की रणनीति का हिस्सा है कि वे चिराग की एकतरफा पकड़ को चुनौती दें और दलित वोट बैंक को किसी तरह लुभा पाए. PK की यह चाल चिराग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.

जातीय समीकरण का बारीक संतुलन

दूसरी सूची में भी जातीय संतुलन को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है. यादव, कुर्मी, पासवान, मुस्लिम, ब्राह्मण और भूमिहार जैसे प्रमुख जातियों से उम्मीदवारों को शामिल कर PK ने यह दिखाया है कि उनकी पार्टी किसी एक जाति पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक समावेशी राजनीति की ओर बढ़ रही है. अब उनका ये संदेश किस तरह से चुनाव में असर दिखाएगा ये देखने वाली बात होगी.

नीतीश के गढ़ से कमलेश को टिकट

हरनौत, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पारंपरिक सीट रही है, वहां से जनसुराज ने कमलेश पासवान को टिकट देकर बड़ा सियासी दांव खेला है. यह कदम सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देने जैसा है. भले ही नीतीश के गढ़ में जनसुराज बेहद कमजोर हो, लेकिन कमलेश पासवान का सामाजिक आधार और स्थानीय पकड़ PK की रणनीति को मजबूती दे सकता है.