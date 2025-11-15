विज्ञापन
बिहार में नहीं चला राहुल का जादू... जहां-जहां गई थी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, वहां भी हुआ महागठबंधन का सूपड़ा साफ

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है. NDA ने कुल 202 सीटों पर जीत हासिल  की है. वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सीट संख्या 75 से घटकर 25 हो गई है. कांग्रेस ने 61 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उसे केवल छह सीट पर जीत मिली, जो उसे पिछली बार मिली 19 सीट से काफी कम हैं.

बिहार में नहीं चला राहुल का जादू... जहां-जहां गई थी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, वहां भी हुआ महागठबंधन का सूपड़ा साफ
कांग्रेस ने 61 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 6 सीट पर जीत मिली.
  • राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण और वोट चोरी के खिलाफ निकाली थी.
  • ये यात्रा कई जिलों से होकर गुजरी थी. इन जगहों पर भी महागठबंधन को चुनाव में व्यापक हार का सामना करना पड़ा है.
  • महागठबंधन के कई प्रमुख नेता हार गए हैं, जिनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी शामिल हैं.
पटना:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले निकाली गई ‘वोटर अधिकार यात्रा' बेअसर साबित हुई है क्योंकि यह यात्रा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरी वहां भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में बीते 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ थी.

नहीं चला राहुल का जादू

यह यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर और कुछ अन्य क्षेत्रों से गुजरी थी. यात्रा की शुरुआत जिस सासाराम में हुई थी, वहां महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा. सासाराम विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सतेंद्र शाह को पराजित किया.

रोहतास जिले के बाद इस यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव औरंगाबाद जिला था. यहां पर भी महागठबंधन को निराशा हाथ लगी और स्थिति यह रही कि जिले की कुटुंबा विधानसभा सीट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम को भी हार का सामना करना पड़ा. यात्रा के दौरान गया शहर में राहुल गांधी की एक सभा हुई थी. इस क्षेत्र में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार विजयी रहे. ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान सीमांचल और कई अन्य इलाकों में भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन इन इलाकों में भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी.

