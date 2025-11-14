बदलाव होने जा रहा है...मतगणना शुरू होने से ठीक पहले बोले तेजस्वी यादव

विज्ञापन
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकले समय तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने मीडिया से बात की. इस दौरान तेजस्वी यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि बदलाव होने जा रहा है.

पटना:

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं. मतगणना की शुरुआत सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से होगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से मतगणना होगी.  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना शुरू होने से ठीक पहले कहा कि बदलाव होने जा रहा है, नौकरी देने जा रही है.  इससे पहले तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि  इस बार भारी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों और चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना कराने की अपील की थी.

उन्होंने कहा था, "बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है. हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैद हैं और चौंकन्ने हैं. अगर कोई 2020 की तरह कोई अधिकारी गलत काम करेगा, अन्याय करेगा या किसी के इशारे पर काम करेगा, तो जनता पांव पर खड़ी है. जो ईमानदारी से काम करेगा, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है." उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराएं. भाजपा के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

