छठ पर्व की समाप्ति के साथ ही बिहार में राजनीति की रफ्तार अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है. आज से पहले चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आने की पूरी संभावना है. अब तक जो माहौल श्रद्धा और भक्ति में डूबा था, वह अब चुनावी नारों, पोस्टरों और सभाओं से गूंजने वाला है.महागठबंधन की तरफ से मंगलवार को घोषणापत्र जारी किए जाने के बाद अब विपक्ष का फोकस जनता के बीच अपने वादों को लेकर जाने पर है. तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की सभाओं का शेड्यूल तैयार है. वहीं, एनडीए की ओर से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियों की बाढ़ आने वाली है. पहले चरण की वोटिंग अब सिर्फ 9 दिन दूर है और इसी वजह से सियासी गलियारों में हर दिन नई रणनीति और नए बयानबाज़ी देखने को मिल रही है.
Bihar Election Live Updates
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 32 फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मैदान में उतरे 1,303 उम्मीदवारों में से 423 (32 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले हैं और इनमें से 354 (27 प्रतिशत) उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं. ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) और ‘बिहार इलेक्शन वॉच’ ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी. विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीट पर मतदान होगा. रिपोर्ट के अनुसार, 33 उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले, 86 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे मामले और 42 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में आरोपी हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि दो उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले भी दर्ज हैं.
सीएम योगी आज बिहार में करेंगे तीन जनसभाएं
दीपावली और छठ पूजा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बिहार चुनाव प्रचार में ताकत झोकेंगे. वे सिवान के रघुनाथपुर, भोजपुर के शाहपुर और बक्सर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे. पहली सभा 11:15 बजे, दूसरी 12:45 बजे और तीसरी 2:15 बजे होगी.