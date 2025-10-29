छठ पर्व की समाप्ति के साथ ही बिहार में राजनीति की रफ्तार अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है. आज से पहले चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आने की पूरी संभावना है. अब तक जो माहौल श्रद्धा और भक्ति में डूबा था, वह अब चुनावी नारों, पोस्टरों और सभाओं से गूंजने वाला है.महागठबंधन की तरफ से मंगलवार को घोषणापत्र जारी किए जाने के बाद अब विपक्ष का फोकस जनता के बीच अपने वादों को लेकर जाने पर है. तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की सभाओं का शेड्यूल तैयार है. वहीं, एनडीए की ओर से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियों की बाढ़ आने वाली है. पहले चरण की वोटिंग अब सिर्फ 9 दिन दूर है और इसी वजह से सियासी गलियारों में हर दिन नई रणनीति और नए बयानबाज़ी देखने को मिल रही है.

Bihar Election Live Updates